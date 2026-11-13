Couso y el costo político del caso Rabat: “Si logra sortear la AC será un triunfo pírrico”

La acusación constitucional presentada por la oposición contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, podría no ser el mayor problema político que enfrenta el Gobierno de José Antonio Kast. Para el abogado constitucionalista Javier Couso, incluso si el secretario de Estado consigue superar el libelo, su permanencia en el gabinete seguirá representando un costo para el Ejecutivo.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) abordó las consecuencias de la controversia por las rebajas de condenas a agresores sexuales y personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, que terminó con la presentación de una acusación constitucional contra Rabat.

El libelo opositor se funda en la causal de infracción de la Constitución o de las leyes y contempla tres capítulos: las rebajas de penas a agresores sexuales, los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad y la entrega de información presuntamente inexacta e incompleta al Congreso.

Aunque Couso cuestionó la fundamentación jurídica de la acusación, advirtió que una eventual victoria parlamentaria no resolverá el deterioro político del ministro. “Me parece a mí que, desde el punto de vista de la efectividad de su rol, el ministro de Estado va a quedar muy debilitado. Está muy debilitado”, sostuvo.

El constitucionalista planteó que, incluso si Rabat consigue superar la acusación, el efecto favorable para el Gobierno sería limitado y de corta duración. “Será un triunfo político pírrico, diríamos, porque habrá triunfado en términos de superar una acusación que es de muy dudosa fundamentación a mi juicio, pero va a quedar muy debilitado”, afirmó.

En ese escenario, Couso sostuvo que el Presidente tendrá que evaluar si resulta conveniente mantener en el gabinete a un secretario de Estado que enfrenta el rechazo de la oposición.

“Desde el punto de vista del país, el presidente va a tener que, tarde o temprano, considerar si sirve al país y a su administración mantener un ministro que es considerado persona no grata por parte de toda la oposición”, señaló.

El abogado también cuestionó la posibilidad de que La Moneda considere que el costo político de mantener a Rabat ya fue asumido y que, por lo tanto, no existirían nuevas consecuencias asociadas a su permanencia. “La idea de que hay un costo hundido y que ya se pagó, me parece que en política no corre”, sostuvo.

Según explicó, las controversias pueden seguir acumulando efectos negativos para una administración, especialmente cuando involucran a una autoridad cuya capacidad de gestión se encuentra cuestionada.

“Siempre se puede seguir profundizando y generando nuevos problemas, nuevos costos, teniendo un ministro de Estado que en la práctica está muy delicado, está deslegitimado”, afirmó.

Couso sostuvo que el deterioro de la posición de Rabat no se limita a sus relaciones con los parlamentarios opositores. “El ministro Rabat está deslegitimado no solo ante los parlamentarios de oposición, sino ante la opinión pública”, planteó.

En ese contexto, recordó que el propio Presidente reconoció la existencia de un error en la controversia por las rebajas de condenas, situación que, a su juicio, limita la capacidad del ministro para resolver el problema.

El constitucionalista también dirigió sus críticas a la conducción política del Mandatario, al considerar que la decisión de mantener a Rabat refleja dificultades para enfrentar los costos de una crisis dentro del gabinete.

“Y me parece que esto es algo que denota inexperiencia política por parte del presidente. Es mucho más difícil gobernar de lo que él imaginaba”, cerró.