Chile registra 960 especies nativas amenazadas, entre ellas 185 en peligro crítico de extinción. La pérdida de bosque nativo, los incendios forestales, el cambio climático y la presencia de animales domésticos y especies invasoras figuran entre las principales presiones sobre la biodiversidad.

De acuerdo con antecedentes del Ministerio del Medio Ambiente, de las 960 especies amenazadas, 330 están clasificadas como vulnerables, 445 en peligro y 185 en peligro crítico de extinción. El panorama genera preocupación por la acumulación de amenazas que afectan sus hábitats y reducen sus posibilidades de supervivencia.

En el sur del país, animales como el pudú, el huemul y la guiña, además de distintas especies de anfibios, enfrentan presiones cada vez mayores. Este último grupo se encuentra entre los más vulnerables: de las 60 especies presentes en Chile, la mitad está amenazada.

A estos factores se suma un problema menos evidente: la fragmentación de los ecosistemas. Aunque no implica necesariamente la desaparición total de un hábitat, sí provoca que los espacios naturales queden divididos y aislados, dificultando el desplazamiento de los animales, el acceso a alimentos y la búsqueda de parejas reproductivas. También limita la conexión entre distintas poblaciones.

“Cuando se pierde hábitat o se fragmenta por parcelaciones, caminos, cercos y otras intervenciones humanas, las especies tienen menos posibilidades de desplazarse, encontrar alimento y refugio. A largo plazo, también se puede afectar la conexión entre poblaciones, aumentando riesgos como la endogamia”, explica Daniela Poo, médico veterinario y académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente de la Universidad de La Frontera (UFRO).

El impacto de perros, gatos y especies invasoras en la fauna nativa

Otra de las amenazas para la biodiversidad es la presencia de perros y gatos que circulan libremente por ambientes naturales. Según advierte la especialista, los perros pueden depredar animales silvestres, alterar sus comportamientos y transmitir enfermedades. Entre las especies afectadas se encuentran los pudúes, zorros, guiñas y aves de humedal.

Los gatos, por su parte, representan un riesgo debido a su capacidad de cazar aves, pequeños mamíferos, reptiles, anfibios e incluso insectos, lo que incrementa la presión sobre distintas especies nativas.

A este escenario se suma la presencia de especies exóticas invasoras, que también modifican el equilibrio de los ecosistemas. Un ejemplo es el visón americano, que depreda una amplia variedad de animales, entre ellos peces, anfibios, aves y mamíferos.

El jabalí constituye otra amenaza. Su actividad de hozar altera los suelos, mientras que su alimentación, que incluye semillas, huevos, hongos y pequeños animales, modifica las condiciones de los ambientes naturales.

La conservación de la biodiversidad también involucra a las personas

Para Poo, la desaparición de especies no solo implica una pérdida para la biodiversidad, sino que también puede provocar desequilibrios con consecuencias para las personas. La alteración de los ecosistemas, advierte, no es un problema ajeno a la sociedad, sino una situación que puede repercutir directamente en la vida humana.

En ese sentido, la académica plantea la importancia de compatibilizar las actividades humanas con la protección de la fauna silvestre y sus entornos naturales.

“La clave está en aprender a convivir con la fauna silvestre y compatibilizar nuestras actividades con el cuidado del medioambiente. Conservar la biodiversidad no es algo ajeno a las personas: los desequilibrios en los ecosistemas también pueden tener consecuencias para nuestra propia vida”, concluye la académica.