Para Dagmara Wyskiel el estallido social de octubre de 2019 se convirtió en el punto de partida de una reflexión artística sobre las transformaciones políticas del país, sus contradicciones y las posibilidades –todavía abiertas– de construir otra relación entre sociedad, naturaleza y territorio.

Esa reflexión llega ahora a Polonia, su país natal. Wyskiel participa en Oratorio para una Constitución de la Tierra, exposición colectiva que reúne a más de veinte artistas y colectivos de América Latina, Europa Central y Oriental en el Centro de Arte Contemporáneo Castillo Ujazdowski de Varsovia. El castillo, reconstruido y original del siglo XVII, alberga el centro de arte contemporáneo más prestigioso de Polonia.

La muestra, curada por Małgorzata Kaźmierczak y Arkadiusz Półtorak, propone un diálogo entre sociedades que han atravesado diversos procesos de transformación política y económica desde 1980 hasta hoy. La experiencia chilena aparece como la de un país que llegó a imaginar una transformación profunda de su orden institucional y social, pero que finalmente no logró concretarla.

Su instalación, titulada No eran 30 pesos, toma como referencia el estallido social de 2019, el proceso constituyente iniciado después de las movilizaciones y el rechazo de la propuesta de una nueva Constitución en 2022. La obra ocupa una sala completa y se compone de cuatro partes. Se compone de treinta cintas impresas con fragmentos del proyecto constitucional, fotografiadas en distintos paisajes de Chile, y un video que examina las tensiones entre las demandas ciudadanas de justicia social y ambiental, el rechazo a la nueva Constitución y la reaparición de las manifestaciones. La artista trabaja así con las huellas, los símbolos y las preguntas que quedaron suspendidas tras aquel momento de intensa movilización colectiva.

“Lo absolutamente increíble de ese proceso es que por cierto tiempo la sociedad de verdad soñó con un país distinto”, señala Wyskiel. En ese sueño reconoce propuestas que iban mucho más allá de una reforma institucional: la protección de los cielos oscuros, el cuidado de los ecosistemas, los derechos de los animales y el enfoque de género. Para la artista, el proyecto constitucional contenía una mirada de vanguardia respecto a la relación entre los seres humanos y el mundo que habitan. “Es muy importante que no pase al olvido”, agrega.

El texto constitucional, que nunca llegó a entrar en vigor, abandona el espacio institucional y aparece sobre los paisajes cuya protección y reconocimiento estuvo –y sigue estando– en disputa.

Un escudo para otros tiempos

Una de las operaciones más sugerentes de la obra consiste en intervenir imaginariamente el escudo nacional chileno. Allí donde aparecen el cóndor y el huemul, Wyskiel propone el jote y la oveja.

En su reflexión, Wyskiel recupera una observación de Gabriela Mistral: la cultura chilena habría privilegiado históricamente al cóndor, asociado a la fuerza, relegando al huemul con su sensibilidad y gracia. La artista lleva esa tensión hacia el presente y advierte que ambas especies se encuentran amenazadas, tanto en términos biológicos como simbólicos.

En su lugar aparecen el jote y la oveja. El primero es un ave carroñera nativa que ha encontrado en los residuos producidos por los seres humanos un nuevo ecosistema: los vertederos y basurales. La oveja, por su parte, fue introducida por los españoles durante el siglo XVI y su explotación se expandió a fines del siglo XIX, junto con la ocupación de la Patagonia y Tierra del Fuego. Su presencia en el territorio austral responde a una infraestructura productiva que transformó los paisajes en función de la explotación de la lana, la carne y el cuero.

“Deberíamos tener en el escudo animales más actualizados, que den cuerpo a valores que hoy parecieran tener más relevancia, como justamente la supervivencia del jote o la bioeconomía que encarna la oveja”, plantea la artista. Con humor ácido, el nuevo escudo imaginado por Wyskiel permite mirar de otra manera aquello que se ha naturalizado. De la sensibilidad a la rentabilidad. De la majestuosidad de la naturaleza a su adaptación a las condiciones impuestas por la economía.

La operación adquiere una dimensión adicional al encontrarse con el proyecto constitucional rechazado en 2022, que buscaba superar el lugar dominante del ser humano sobre las demás formas de vida.

El futuro que quedó en suspenso

Para Wyskiel, el estallido social chileno fue un momento en que la sociedad pudo imaginarse de otra manera. En sus reflexiones, la artista recuerda las manifestaciones multitudinarias, las calles encendidas, las cacerolas que sonaban por las noches y el eco de miles de golpes que se extendía hacia la cordillera y el océano. También recuerda la violencia policial y el proceso constituyente que siguió a las protestas como una experiencia inédita. La posibilidad de redactar una nueva constitución mediante un órgano paritario, con representación de los pueblos originarios y presencia de personas provenientes de distintos ámbitos sociales, amplió el horizonte de lo que podía entenderse por participación política. Pero en septiembre de 2022, el 62 % de los votantes rechazó la propuesta.

Wyskiel no presenta ese desenlace como un punto final. Le interesa, más bien, lo que queda después de la frustración, aquello que todavía puede ser recuperado de una experiencia que modificó la imaginación política de una parte importante de la sociedad.

En ese sentido, No eran 30 pesos es una obra que se dirige al presente, a las transformaciones que continúan en curso y a las tensiones entre los proyectos colectivos y los modelos políticos y económicos que organizan la vida cotidiana. El video que forma parte de la instalación pone en relación el rechazo constitucional con la reanudación de las manifestaciones, mientras las cintas mantienen en circulación fragmentos de un texto que no llegó a convertirse en ley. Lo que fue rechazado sigue ahí, expuesto, disponible para ser leído y discutido.

Dos geografías, memorias en diálogo

El título de la exposición Oratorio para una Constitución de la Tierra proviene de una obra del artista español Marcel Expósito y reúne prácticas que, desde distintos contextos, cuestionan las relaciones de poder, además de abrir una conversación entre América Latina y aquellos territorios.

El diálogo Polonia/Chile no es un dato accesorio en esta presentación. Wyskiel nació allí y vive en Chile desde hace veinticinco años. En 2012, con Polonus Populus en el MAC Parque Forestal, sintetizó los más de mil años de historia política de Polonia, acercando su país a los chilenos. Su trayectoria se ha desarrollado precisamente en el cruce entre territorios, comunidades y paisajes. Ha realizado intervenciones en el desierto de Atacama, en el observatorio ALMA, en el lago Amargo, en la Antártica Chilena y en el antiguo barrio judío de Cracovia, además de acciones en espacios públicos de América y Europa. Su trabajo multidisciplinario comprende instalaciones, intervenciones públicas y video, y ha sido presentado en bienales y espacios de arte de distintos países. En 2016 obtuvo el Grand Prize de la XVII Bienal de Asia, en Bangladesh, por su video Juego Mixto.

En su obra, el territorio es un espacio atravesado por historias, relaciones de poder, cuestionamientos existenciales y memorias fracturadas. El regreso de Wyskiel a Polonia con una obra sobre Chile tiene algo más que un sentido biográfico. La artista lleva consigo las imágenes de un momento que la marcó profundamente. Su instalación conserva parte de ese impulso y lo pone en circulación en otro contexto como una pregunta abierta sobre la capacidad de las sociedades para elevar sus sueños y transformar sus condiciones de vida.

Oratorio para una Constitución de la Tierra podrá visitarse en el Centro de Arte Contemporáneo Castillo Ujazdowski de Varsovia entre el 14 de noviembre de 2026 y el 28 de marzo de 2027.