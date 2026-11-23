Según Naciones Unidas, entre el 8% y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero provienen de alimentos que se pierden o desperdician. Una cifra que revela una de las grandes contradicciones de nuestro sistema alimentario: mientras millones de personas enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada, una parte importante de lo que producimos termina en la basura, contribuyendo además al calentamiento global.

Esta realidad ha puesto la gestión de residuos, la economía circular y el movimiento zero waste entre los temas de discusión de la COP31, que se celebra en Turquía. Uno de los principales focos es la reducción del metano, un gas de efecto invernadero especialmente potente que se libera, entre otras fuentes, cuando los residuos orgánicos se descomponen en vertederos y rellenos sanitarios. Esta discusión representa una oportunidad para Chile, donde reducir el desperdicio de alimentos sigue siendo un desafío ambiental, económico y social pendiente.

La magnitud del problema tiene una expresión especialmente preocupante en Chile. Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) identificó al relleno sanitario Loma Los Colorados, en Tiltil, como el mayor emisor de metano de origen humano a nivel mundial. A ello se suma un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que ubicó a tres rellenos sanitarios chilenos -Tiltil, Talagante y Penco- entre los diez con mayores tasas de emisión detectadas durante 2025. Son antecedentes que ponen de manifiesto la urgencia de transformar nuestra gestión de residuos, comenzando por evitar que toneladas de alimentos y otros desechos orgánicos terminen en estos lugares.

Chile tiene razones de sobra para tomarse esta discusión en serio. Según el Ministerio del Medio Ambiente, cerca del 58% de los residuos sólidos municipales corresponde a materia orgánica, equivalente a casi cuatro millones de toneladas anuales. A esto se suma que, de acuerdo con estimaciones de PNUMA, cada persona desperdicia en promedio 88 kilos de alimentos al año en su hogar. Son cifras que revelan cuánto espacio existe para cambiar nuestra manera de producir, distribuir y consumir.

La propia cartera de Medio Ambiente ha reconocido la importancia de este desafío y está elaborando una Estrategia Nacional para Prevenir y Reducir las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos al 2040. Es una señal positiva, pero su verdadero valor dependerá de la ambición de sus metas, los recursos comprometidos y la capacidad de traducirlas en resultados medibles.

Porque reducir el desperdicio no puede limitarse a mejorar el tratamiento de lo que desechamos. El primer objetivo debe ser evitar que alimentos perfectamente aptos para el consumo se conviertan en basura. Eso exige revisar las prácticas de toda la cadena alimentaria, generar incentivos para recuperar excedentes, facilitar su redistribución y fortalecer la educación de los consumidores. También requiere infraestructura para gestionar los residuos orgánicos que inevitablemente seguiremos generando.

La dimensión social de este desafío tampoco puede quedar fuera. En Chile, una reciente encuesta de Cheaf reveló que el 70,6% de las personas ha debido recortar otros gastos del hogar para poder comprar alimentos, mientras que un 40,9% ha reducido la compra de proteínas. En este contexto, desperdiciar comida no solo implica perder recursos naturales y generar emisiones innecesarias, sino también desaprovechar alimentos que podrían contribuir a aliviar la presión económica que enfrentan miles de familias.

La COP31 debiese marcar un punto de inflexión en esta materia. Chile tiene la oportunidad de transformar el reconocimiento político del problema en compromisos verificables, con metas de reducción del desperdicio, plazos definidos y responsabilidades compartidas entre el Estado, las empresas y la ciudadanía. Porque la acción climática también comienza en nuestras decisiones cotidianas y en la capacidad de construir un sistema alimentario donde producir más basura nunca sea más fácil que aprovechar los alimentos.