Durante el mes de octubre se llevaron a cabo las reuniones anuales del Comité Científico y de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) en Hobart, Australia, la principal instancia internacional responsable de garantizar la conservación y el uso racional de la biodiversidad en el océano Austral.

En esta edición, Chile tuvo un rol protagónico en la toma de decisiones, consolidando su posición como un actor clave en la diplomacia científica antártica.

La delegación chilena ante la Comisión fue encabezada por el Consejero Diego Bunster, Jefe de la División de Asuntos Antárticos de la Cancillería, y en ella también participaron los investigadores Francisco Santa Cruz (INACH e Instituto Milenio BASE) y Lucas Krüger (INACH) ante el Comité Científico de la CCRVMA.

“La participación de Chile en esta reunión fue positiva y reflejó el trabajo coordinado y sostenido de nuestra delegación nacional, cuya cohesión permitió abordar de manera consistente las distintas materias de interés para el país. Quisiera destacar especialmente el esfuerzo conjunto de la Cancillería y el INACH, así como el compromiso y la dedicación de todos quienes integraron la delegación. Del mismo modo, valoramos el trabajo desarrollado junto a Argentina, con quien compartimos la responsabilidad de impulsar la propuesta de Área Marina Protegida en el Dominio 1 (AMPD1), una iniciativa de especial relevancia para la conservación del ecosistema marino antártico”, comentó Bunster.

Tras más de una década de trabajo científico y diplomático liderado por Chile y Argentina, las negociaciones de la CCRVMA permitieron acercar posiciones con países que históricamente habían mantenido reservas frente a la propuesta de Área Marina Protegida del Dominio 1 (AMPD1). Aunque todavía no se alcanzó el consenso necesario para su adopción, el amplio respaldo científico, la apertura de distintos países y el apoyo de organizaciones ambientales y representantes de la industria pesquera marcan un avance significativo y generan renovadas expectativas para el 2027.

César Cárdenas, investigador del INACH y del Instituto Milenio BASE, dirigió como presidente del Comité Científico las complejas discusiones técnicas y coordinó la elaboración de las recomendaciones que posteriormente fueron sometidas a la Comisión.

“Las delegaciones estuvieron muy ocupadas en compartir información y tratar de alcanzar un consenso que, si bien al final no se logró, creo que el resultado es mucho más positivo que el del año anterior. Hay interés de casi la mayoría de los miembros en avanzar, tanto en el tema de la AMP como en el manejo de la estrategia pesquera del kril. Van a ser doce meses bien interesantes y ojalá se pueda avanzar para llegar al próximo octubre con algo más concreto que se pueda adoptar en la próxima reunión”, destacó.

Durante el encuentro, Santa Cruz y Krüger fueron los encargados de presentar nuevos estudios desarrollados por Chile y discutir las futuras medidas de conservación para las especies del océano Austral.

“El desenlace de estas reuniones marca un precedente importante para el futuro del manejo pesquero precautorio, la propuesta AMPD1 y el establecimiento de una red de AMP a lo largo del océano Austral. Aunque todavía no se logró su adopción, la apertura de países históricamente reticentes, el respaldo de organizaciones ambientales y actores de la industria pesquera, y el amplio apoyo científico a su Plan de Investigación y Monitoreo permiten proyectar un escenario renovado para el 2027”, agrega Santa Cruz.

“El desafío será mantener este impulso político y científico, profundizar los acuerdos alcanzados y continuar perfeccionando los mecanismos de conservación. Para Chile, los resultados de este año demuestran el valor de la cooperación internacional, la persistencia diplomática y la investigación científica de largo plazo como herramientas fundamentales para avanzar en la protección de los ecosistemas marinos antárticos”, finalizó.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).