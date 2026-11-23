La naviera chilena Easter Island anunció que el Danstar cruzará aguas argentinas rumbo a las islas Malvinas/Falkland sin solicitar autorización previa a Buenos Aires. La compañía prevé invocar el derecho de paso inocente por el Atlántico Sur y la empresa solicitará los permisos portuarios de zarpe en Punta Arenas y de recalada en Puerto Stanley.

La información fue confirmada esta semana por el gerente general de la naviera, Pablo Pacheco, en entrevista con Radio Infinita. El anuncio se produce después que el canciller de Argentina, Pablo Quirno, sostuvo que el mercante debe solicitar autorización si atraviesa aguas jurisdiccionales argentinas con destino al archipiélago. El Gobierno argentino se apoya en el Decreto 256 de 2010, que establece ese requisito.

El anuncio de la naviera chilena dueña del Danstar de invocar el derecho de paso inocente en su ruta a Malvinas/Falkland fue apoyada por del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonic, y el diputado por Magallanes Alejandro Riquelme (PREP).

En conversación con El Mostrador, el alcalde Radonic descartó de plano que los barcos chilenos deban solicitar permisos a Argentina para cruzar el estrecho de Magallanes y la ruta rumbo a las islas Malvinas, advirtiendo que hacerlo implicaría admitir una inexistente coadministración del paso bioceánico.

La autoridad comunal afirmó estar “totalmente de acuerdo” con que las autorizaciones marítimas solo corresponden a los puertos de salida y llegada. “En caso de que un barco chileno con bandera chilena le pida permiso a Argentina para pasar por el estrecho de Magallanes, estaríamos frente a una coadministración del estrecho, tema que está tanto por Chile como por Argentina totalmente claro que es un paso chileno”, remarcó.

Radonich manifestó no tener “ninguna duda” de que Argentina respetará el paso inocente, enfatizando que Buenos Aires invoca la misma convención en su denuncia por hidrocarburos contra Gran Bretaña, causa ajena a Chile y a Punta Arenas.

Alcalde de Punta Arenas: “No corresponde un permiso argentino por navegar a las islas”

“Uno entiende lo que generan los sentimientos en Argentina respecto a las islas, pero es un tema en cuerdas separadas respecto de la libre navegación por nuestro estrecho de Magallanes”, dijo el alcalde Radonic a El Mostrador.

En esa línea también se manifestó el diputado por la región, Alejandro Riquelme, quien sostuvo hace algunos días que “para zarpar desde Punta Arenas y navegar por el estrecho de Magallanes y hacia el Atlántico, el buque solo debe cumplir las normas y trámites correspondientes ante la autoridad marítima chilena. Y para atracar en las islas Falkland, debe cumplir las exigencias de las autoridades británicas y portuarias que administran las islas”.

Y agregó: “No corresponde exigir un permiso argentino por el solo hecho de navegar hacia las islas. La libre navegación hacia y desde el estrecho está garantizada por los tratados de 1881 y 1984, y la Convención del Mar, todos los cuales han sido ratificados no solamente por Chile, sino además por Argentina”.

La decisión difiere de lo planteado por el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien sostuvo que correspondía al buque pedir la autorización. El diputado oficialista Daniel Valenzuela ofició a Cancillería para que aclare el marco jurídico de la travesía, mientras el alcalde de Punta Arenas y el diputado republicano cuestionaron la postura del vocero.

“Esperamos que el ministro vocero aclare hoy mismo sus declaraciones y reafirme que Chile defenderá la libre navegación y el cumplimiento de los tratados internacionales, que ningún decreto o país puede limitar esa libertad”, sostuvo Riquelme esta semana.

El carguero sigue en Asmar y las islas preparan el embarque que llegará

El Danstar permanece en carenado en Asmar Magallanes. Aunque el 17 de diciembre sigue como fecha tentativa, Pacheco situó la salida entre la tercera y la cuarta semana del mes, según el avance de la mantención. Las oficinas para la operación ya están instaladas y la empresa prevé transportar alimentos, gas y materiales de construcción.

En las islas, la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC), dependiente del Gobierno Británico, recibió el sábado 21 de noviembre a dos representantes de la firma chilena Sea Shipping Line para preparar los primeros embarques del Danstar, el carguero con el que la naviera Easter Island busca reabrir la ruta comercial entre Punta Arenas y Stanley. La visita se extenderá hasta el 28 de noviembre e incluye una reunión abierta a comerciantes y empresarios este lunes en Puerto Stanley.

La delegación prestará apoyo a los compradores isleños para coordinar la adquisición de productos en Chile, su embarque en Punta Arenas y el despacho en destino. La ruta se concentrará inicialmente en el abastecimiento del archipiélago con alimentos, materiales de construcción y bienes de consumo.