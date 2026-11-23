Lo que vivieron y vieron el 9 de octubre de 1973 algunos vecinos del sector de Chihuío (en la precordillera de Valdivia) fue tan fuerte que algunos no lo soportaron. Una de ellas, Marina Arango, relató a la justicia que ella vivía con sus padres y sus hermanos Juan Antonio, Hilda y Magín en el sector, cuando esa tarde llegó “una numerosa caravana militar con civiles atados en la parte trasera de los camiones”. Ella no los vio, pero también había helicópteros militares y operativos en otras zonas, especialmente en Liquiñe y Panguipulli, en medio de una razzia contra supuestos guerrilleros que el dictador Augusto Pinochet ordenó exterminar.

Sin embargo, no había guerrilleros. En el caso de Chihuío las víctimas fueron solo campesinos y trabajadores madereros, muchos de ellos sin militancia política, que formaban parte de una lista que le fue entregada al entonces subteniente Marco Rodríguez Olivares, más conocido como “El Chino”.

La noche del 9 de octubre los Arango escucharon desde su casa “gritos de auxilio, golpes y, posteriormente, de madrugada, ráfagas de disparos de armas automáticas provenientes del sector de las termas”, según dijo Marina a la PDI, muchos años más tarde. A los detectives también relató que “al día siguiente vio que los militares abandonaron el lugar, su hermano Magín Arango, tras percatarse de la masacre de los campesinos y las mutilaciones de los cuerpos, sufrió un severo trauma psicológico que posteriormente lo condujo al suicidio”.

Hilda Arango relataría, por su parte, que “su hermano Juan Antonio fue obligado a ayudar a sacar los camiones que quedaron atrapados en el barro, mientras que su otro hermano, Magín, pudo ver los cuerpos de los ejecutados, pero con el correr del tiempo no soportó tanta presión y se suicidó”.

Otro testimonio sobre la matanza de los 17 campesinos fue aportado por el exsuboficial mayor Francisco González Pizarro, quien relató que algunas de las víctimas fueron entregadas por Carabineros de Futrono a los militares y otras fueron aprehendidas al ser señaladas “por un civil que identificaba a los supuestos guerrilleros”.

Aunque aseveró no haber estado presente en el momento del fusilamiento, vio cuando los autores de la matanza “descendían hacia los camiones sin la presencia de los detenidos, percatándose en el trayecto en camión hacia Futrono, conducido por Matías Gutiérrez, de que varios soldados lloraban”, luego de lo cual supo que habían ejecutado a los 17 prisioneros pretextando una fuga, debido a una instrucción del coronel Jerónimo Pantoja, quien posteriormente llegaría a ser subdirector de la DINA.

La sentencia

Este, sin embargo, ya está fallecido, al igual que todos los demás oficiales de alto rango que participaron en los hechos, incluyendo al general Santiago Sinclair (que incluso fue miembro de la junta militar y quien murió en diciembre de 2025, estando procesado en la causa).

Sin embargo, la ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, dictó sentencia definitiva en una de las aristas del caso Chihuío y condenó a Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares, teniente coronel del Ejército en retiro, de 75 años, a la pena de presidio perpetuo simple por su responsabilidad como autor de los homicidios calificados y consumados de 17 campesinos y trabajadores, ordenando el ingreso inmediato de Rodríguez a prisión preventiva.

Se trata de uno de los pocos juicios por violaciones a los DDHH (junto con el de los profesionales comunistas degollados en 1985) en que se ha dictado una condena de presidio perpetuo que, en el caso de Rodríguez, no llegó a ser calificado, debido a que se le reconoció como atenuante la “irreprochable conducta anterior”, es decir, que no había sido condenado previamente. De todos modos, si la condena llegara a ser ratificada finalmente por la Corte Suprema, el exoficial debería cumplir al menos 20 años de presidio antes de poder optar a algún beneficio.

La Brigada Antiguerrillera

La sentencia detalla las declaraciones del general Nilo Floody, quien dijo que por aquellas fechas “recibió la orden directa del general Augusto Pinochet Ugarte para encabezar una ‘Brigada Antiguerrilla’. Explicó que dicha unidad estuvo conformada por contingente de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue, al mando de al menos una compañía de 100 hombres”, a la que se sumaron militares y helicópteros de distintos regimientos del sur. Por cierto, Floody indicó haber estado solo en la zona de Panguipulli, aseverando desconocer lo ocurrido en Liquiñe y Chihuío.

Uno de los oficiales que estaba en el terreno, Luis Osorio Gardasanich (quien en 2011 fue condenado a 10 años por el caso), dijo a la justicia, posteriormente, que él dio la orden de tomar a los detenidos y llevarlos a Valdivia, pero que, pese a tener menos grado que él, “El Chino” se opuso, aseverando que la instrucción que tenían de parte de Pantoja era que “que esta gente no regrese”.

Según la versión que Santiago Sinclar contó después al respecto, Osorio espetó a Rodríguez Olivares que “yo esa orden no la cumplo. Usted la recibió y usted ha procedido a las detenciones; el problema es suyo y no mío”.

Por ello, al regresar a Valdivia, Osorio dio cuenta de lo sucedido al entonces comandante del regimiento, que era Sinclar, quien ordenó una investigación sumaria al entonces fiscal administrativo Juan Michelson. Este relató que en ese contexto interrogó a 40 uniformados y que todos ellos “manifestaron de manera uniforme haber sostenido un enfrentamiento armado en un paraje despoblado y boscoso al ser atacados por desconocidos, resultando de ello entre 15 y 20 personas fallecidas”.

La falsa versión del enfrentamiento, sin embargo, se fue a pique gracias a la investigación encabezada por la ministra Plaza, dado que en ella confesaron también los conscriptos que dispararon, como Víctor Hermosilla Reinoso, quien explicó que los fusileros fueron designados al azar y que luego de disparar –lo que hicieron con fusiles SIG– “los cuerpos de los campesinos fueron dejados en el mismo lugar, tapados con ramas, palos y vegetación”.

La indagación también pone en duda la versión de Osorio, pues otro de los subtenientes presentes en la razzia, Armin López, relata que cuando Rodríguez llegó con el camión con detenidos al sector de la casa patronal donde se habían instalado las tropas, Rodríguez dijo que “los había capturado a todos y que cumpliría la orden de eliminarlos’ o ‘darlos de baja’, según había ordenado Pantoja”.

También estaba presente otro subteniente, Jinés Luis Rodríguez Rigo-Righi, y tanto este como López también habían interceptado campesinos, pero no capturaron a ninguno, “porque los habían entrevistado y no encontraron motivos para detenerlos y mucho menos matarlos”, según dijo López.

Este detalló que, tras las palabras de Rodríguez Olivares, el capitán Osorio dijo a los tres subtenientes: “Muchachos, yo voy a caballo para hacer un reconocimiento al paso Lipela, me demoro una hora. Convérsenlo ustedes y vean si los liberan o a los matan”.

Según varios testimonios, antes de ser asesinados, los campesinos fueron torturados y varios de ellos, probablemente aquellos que no murieron de inmediato tras los disparos, fueron degollados con corvos.

Retiro de televisores versión 2.0

Cuando Santiago Sinclair se enteró de que los cuerpos habían quedado sobre el suelo, solo cubiertos con ramas, ordenó que una patrulla regresara al lugar a sepultarlos. El exconscripto Hernán Tejeda indicó, años más tarde, que él vio “como sepultaban a 13 ejecutados, cuyos cuerpos estaban destrozados por los disparos y con la vista vendada con pañuelos o ropa, en dos fosas distantes unos 200 metros de la hostería (una de 4 metros de largo para nueve cuerpos y otra menor para cuatro cuerpos, ambas de 1.5 metros de profundidad), enterrando junto a ellos una bolsa de género con sus documentos y pertenencias pequeñas”.

A inicios de los años 90, la justicia realizó excavaciones en esa zona y se pudieron encontrar algunos fragmentos óseos humanos, además de diversos objetos personales asociados a los campesinos, pero gran parte de los cuerpos no fueron jamás hallados, pues en 1978, luego del hallazgo de las víctimas inhumadas en los hornos de Lonquén (comuna de Talagante), se efectuó el operativo llamado en clave “Retiro de televisores”, una orden emitida por Augusto Pinochet que tenía por objetivo hacer desaparecer los cuerpos de todos los ejecutados políticos a lo largo del país.

En ese contexto –precisa el fallo–, “sujetos de civil” obligaron a uno de los lugareños, que había colaborado con los militares, “a conducir de noche a una comitiva al lugar de la sepultación, constatándose al día siguiente por trabajadores del lugar que los restos habían sido removidos y extraídos mediante excavaciones clandestinas”.

Macrocriminales

El querellante Francisco Ugás Tapia, del estudio jurídico Caucoto Abogados, valoró la sentencia, señalando que “luego de 53 años, nuestra justicia, a través de la Sra. Ministra Paola Plaza, dicta sentencia de primera instancia en este episodio Chihuío, que da cuenta de hechos que configuraron una masacre en perjuicio de 17 víctimas que fueron ejecutadas, cometida por personal del Ejército de Chile”.

Destacó que “esta sentencia es una evidencia más que da cuenta que el transcurso del tiempo y la edad de los agentes no constituye un impedimento para el juzgamiento y sanción de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Ello, en consonancia con aquello a lo que nos obliga el derecho internacional, que es también derecho interno: nuestro Estado debe investigar, juzgar y sancionar, con penas proporcionales a la gravedad de los hechos y de manera efectiva, a estos macrocriminales”.

Pese a lo anterior, Ugás argumentó que “sin perjuicio de lo anterior, no podemos obviar que el encargado del regimiento, Santiago Sinclair Oyaneder, terminó impune, al operar en su favor la impunidad biológica. Situaciones como estas nos fuerzan a pedir un pronto juzgamiento de los casos penales actualmente vigentes, para que los criminales puedan ser sancionados en vida y cumplir las penas impuestas, y que la impunidad, en cualquiera de sus formas, no les ampare y favorezca”.

El caso principal de Chihuío fue fallado el año 2011 por la Corte Suprema. En dicha oportunidad habían sido condenados a 10 años el exoficial de Ejército Luis Alberto Osorio Gardasanich, por 16 víctimas, y el exsuboficial de Carabineros Luis Eduardo Osses Chavarría, a tres años y día de presidio, por cuatro víctimas, pero ambos fallecieron.

Cabe indicar que en sus declaraciones judiciales Rodríguez Olivares solo admitió que Sinclair lo enviaba a “operativos más o menos delicados”, sin explicar cuáles eran estos, pero aseguró que el día de la matanza de Chihuío él estaba en Panguipulli y que nada tuvo que ver.

La víctimas de los crímenes de Chihuío fueron Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Neftalí Rubén Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, Rubén Vargas Quezada, y el menor de 17 años Fernando Adrián Mora Gutiérrez.

Lea la sentencia acerca de la masacre de Chihuío



