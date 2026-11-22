Colo Colo goleó este domingo por 3-0 a Universidad Católica en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026, con una actuación decisiva del delantero argentino Maximiliano Romero, autor de los tres goles del encuentro.

El conjunto dirigido por Fernando Ortiz, que ya había asegurado su título número 35, abrió la cuenta a los 14 minutos mediante Romero. La anotación fue inicialmente anulada por posición de adelanto, pero terminó siendo validada tras la revisión del VAR.

Universidad Católica intentó responder y tuvo ocasiones para igualar, pero encontró resistencia en el arquero Vozinha, quien tuvo intervenciones importantes para mantener su portería en cero.

En el segundo tiempo, Romero amplió la ventaja a los 48 minutos y completó su triplete a los 89, sellando una contundente victoria del cuadro albo ante su público.

El encuentro también estuvo marcado por una breve interrupción durante el primer tiempo debido al lanzamiento de fuegos artificiales desde las tribunas del Monumental.

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Polémica por falta de agua en camarín de la UC

Tras el encuentro, Universidad Católica denunció problemas con el suministro de agua en su camarín. El volante Fernando Zuqui acusó que les habían cortado el servicio: “Nos cortaron el agua, no salía ni caliente ni fría”, declaró, según consignó Emol.

La situación obligó a reducir a solo tres preguntas la conferencia de prensa del técnico Daniel Garnero. Desde Colo Colo, en tanto, señalaron que los problemas de suministro afectaron a distintos sectores del estadio, mientras que desde la UC sostuvieron que únicamente su camarín estaba sin agua.

Garnero también cuestionó la lectura del partido y rechazó que su equipo hubiese sido superado futbolísticamente. “Nunca fuimos dominados”, sostuvo, aunque reconoció que la derrota significó un “cachetazo fuerte” para las aspiraciones cruzadas.

La caída complica seriamente las opciones de Universidad Católica de clasificar directamente a la Copa Libertadores 2027. El equipo de Garnero permanece tercero con 49 puntos, cinco menos que Universidad de Chile, segundo con 54 unidades.

A falta de dos jornadas para el cierre del campeonato, los cruzados necesitan ganar sus próximos compromisos y esperar tropiezos de los azules para alcanzar el cupo Chile 2.

Por su parte, Colo Colo llegó a 64 puntos y continúa celebrando su título con una nueva victoria en un clásico del fútbol chileno.