“La Presidenta Bachelet se pega un viaje a Vietnam, ¿y a quien la rinde un homenaje? A Ho Chi Minh, un asesino en serie, ha matado a más gente que muchos comunistas juntos y ahí estaba ella poniéndole florcitas. ¿Y dónde quedan los derechos humanos de los vietnamitas?… Ahí está la incoherencia que yo al menos me atrevo a denunciar…”. Mientras el Presidente José Antonio Kast, ceremonioso, depositaba una corona de flores ante el cuerpo embalsamado del líder de la revolución de 1945 –ubicado en la plaza Ba Đình de Hanói–, las redes sociales explotaban recordando el ácido comentario emitido el 8 de noviembre de 2017 por José Antonio Kast. Bachelet había concurrido a Đà Nẵng para participar de la cumbre de la APEC.

Cuando el Mandatario fue consultado no solo por la incoherencia de sus palabras previas, sino además por el hecho de estar de visita oficial en la nación comunista, se limitó a responder “es que en ese momento yo era candidato”, validando algo de lo que la ciudadanía está harta: cuando eres candidato puedes decir y prometer cualquier cosa.

Pero como todos tenemos huella de carbono de lo que decimos y hacemos gracias a las redes sociales –no así a los medios tradicionales–, las contradicciones del Presidente y su largo viaje a Asia partieron unos días antes de que se subiera al avión de la Fach.

“En medio de una grave crisis económica, un país en recesión y el desempleo al alza, el Presidente Boric se va de gira a China con seis ministros de Estado, incluyendo a la vocera. ¿Cómo se explica eso?”, había tuiteado el candidato Kast el 3 de octubre de 2023. Tres años después, Kast viajó acompañado de cuatro ministros y una subsecretaria, además de cinco senadores y dirigentes de los principales gremios empresariales, en plena crisis económica y unas horas después de tener que entregar lo que pidieran los camioneros, para subir las maletas al avión sin críticas de la opinión pública.

Por cierto, la crisis económica actual supera con creces a la situación de 2023, con cifras solo comparables con la pandemia: desempleo en 9.8%, inflación de 4.5% y un Imacec interanual de -1.1%, proyectando un crecimiento cercano a 0% para 2026 y confirmando –en voz del ministro Quiroz– una “recesión técnica”. Pareció como una premonición en que el candidato Kast le hablaba al Presidente Kast del futuro.

Y a propósito de viajes, dos semanas antes integró la comitiva a España, Italia y el Vaticano el ministro García Ruminot. ¿Qué tenía que hacer el ministro que lleva las relaciones parlamentarias en la delegación? Según fuentes periodísticas fue una especie de premio, debido a que pronto el RN abandonaría el Gobierno por temas de salud.

Y mientras el Mandatario viajaba a Vietnam, en Chile se conocían los resultados de la encuesta Criteria. Kast alcanzaba apenas un 18% de aprobación vs. un 72% de desaprobación, es decir, lo que técnicamente es un desplome. Boric, en sus cuatro años de Gobierno, jamás bajó del 25% y la desaprobación tuvo un techo de 62%.

Pero además de la fuerte caída, la huella de carbono de Kast nos recordó cuando, el 14 de septiembre de 2015, el acérrimo opositor a Michelle Bachelet dejaba un provocativo mensaje en Twitter: “Con el 20% de aprobación (y bajando) los rumores de que la Pdta MB renuncia antes de que termine el 2016 aumentan día a día”. Por cierto, el propio Kast se encargaba de instalar una peligrosa sentencia, escudándose en un “supuesto” rumor que los propios Republicanos difundieron en sus redes. Nuevamente, José Antonio Kast experimentaba una especie de premonición en que el entonces candidato le hablaba al Presidente del futuro.

Y como el candidato J. A. Kast fue muy prolífico en barrer con los gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric, criticando ácidamente, día a día, todo lo que hacían, sin reconocer nada de la gestión de esos tres exmandatarios, su huella de carbono seguirá persiguiéndolo en estos largos cuarenta meses que le quedan al republicano en La Moneda.

También Kast ironizó y criticó con dureza a la administración de Boric por “inexpertos”. Incluso en enero de 2026 –ya electo– llegó a decir, en Icare, que la anterior administración se caracterizó por “la improvisación”. La semana pasada renunció la subsecretaria de Ciencia, luego de mantener una pugna pública con la ministra. Con ello, pasó a ser la novena subsecretaria en renunciar, sumada a otros ocho subsecretarios, tres ministras, y las 61 bajas que ha tenido a nivel de seremis y altos cargos del Ejecutivo.

Tampoco se puede olvidar que Trinidad Steinert salió unos días después de reconocer en el Congreso que no contaba con un plan de seguridad, ya que “nadie se lo había pedido”.

En 2022, el entonces candidato en su cuenta de X señaló que Gabriel Boric había entregado un premio de consuelo a Paula Narváez y Beatriz Sánchez al designarlas como embajadoras. “Usan las embajadas como premios de consuelo, pitutos y amiguismo. Una burla”, agregó Kast, tajante. Hoy son embajadores la derrotada Luz Ebensperger, Juan Antonio Coloma, el exministro Roberto Ampuero, en Naciones Unidas; el expresidente de Evópoli Juan Manuel Santa Cruz, destinado a la OCDE; y el exdiputado José Miguel Castro, en la OEA, entre otros. Además, hay que incluir a la exministra Steinert –de pésimo desempeño–, recién nombrada en la embajada de Paraguay como agregada de Seguridad, un puesto creado para ella.

Creo que los chilenos están cansados de las promesas que no se cumplen, de los voladores de luces, de los intentos de refundar el país –por algo tuvimos dos procesos constituyentes fallidos– para lado y lado. Pero lo que no se puede aceptar es que el mundo político alimente la incoherencia, la creación de exceso de expectativas, para decir después “yo era candidato”, como si ser candidato no tuviera la exigencia de la responsabilidad, de la consistencia. No es posible que nuestros políticos piensen que la esquizofrenia es normal en el ejercicio de la actividad pública.

Sin embargo, por suerte, en estos tiempos, todos tenemos huella de carbono de lo que decimos, prometemos y cumplimos.