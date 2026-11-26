Más de 50 países y territorios ya han reportado la protección o conservación de al menos un 30 % de su superficie terrestre y marina, según el informe ‘Evaluación mundial 30x30 de 2026’ elaborado por Campaign for Nature. En este sentido, mientras que los compromisos actuales sitúan el objetivo de la superficie terrestre más cerca, el gran reto se centra en los océanos, ya que con los compromisos actuales solo se lograría proteger de alrededor de un 12 % hasta 2030.

Aunque Oceanía lidera la protección oceánica con un 41 % de la superficie, América Latina, con un 26,9 %, se sitúa en segunda posición mundial por delante de Norteamérica y Europa. “Si hay una región que puede llegar al 30x30 es América Latina, que es donde más se ha avanzado”, asegura a DW Maximiliano Bello, especialista global en áreas marinas protegidas de la Fundación Blue Marine.

Una iniciativa que ayudaría a alcanzar este objetivo es el Corredor Azul del Pacífico Oriental, que va desde Alaska hasta la Península Antártica, abarcando al menos, 7 millones de kilómetros entre aguas nacionales y zonas más allá de la jurisdicción nacional.

“Ofrece el espacio idóneo para que la región del Pacífico Oriental alcance la meta del 30x30 no solo en cantidad, sino que también en calidad, ya que la base de la estrategia de esta iniciativa busca establecer una red de áreas marinas bien manejadas, bien conservadas y bien conectadas”, explica a DW Yacqueline Montecinos, coordinadora de Biodiversidad Marina y Políticas Oceánicas de WWF Chile y líder de la iniciativa de WWF Corredor Azul del Pacífico Oriental.

La propuesta que se presentó en la cumbre de la COP17 en Armenia, en octubre, no es la única en este ámbito. Un grupo de científicos busca proteger las cordilleras submarinas de Salas y Gómez y Nazca, también llamadas los Andes del Pacífico, que se extienden desde las costas de Perú hasta la Isla de Pascua (Rapa Nui), y cuentan con los niveles más altos de endemismo de los ecosistemas marinos del planeta, es decir, de especies que no se encuentran de forma natural en ningún otro lugar del planeta. No obstante, se enfrentan a la presión de las flotas de pesca industrial en alta mar.

“La única manera de conseguir el objetivo 30x30 es la protección de la alta mar, que cubre más de dos tercios de los océanos”, señala a DW Carlos F. Gaymer profesor del departamento de Biología Marina de la Universidad del Norte en Chile, que está trabajando directamente sobre los ecosistemas de estas cordilleras submarinas. “Chile y Perú ya han hecho progresos importantes mediante la creación de áreas marinas protegidas dentro de sus aguas nacionales, pero aproximadamente el 73 % del ecosistema más amplio de Salas y Gómez y la cordillera de Nazca se encuentra fuera de la jurisdicción nacional, y sigue desprotegido”, sostiene.

Diversidad nacional

Aunque el objetivo a nivel regional se divisa en el horizonte, la panorámica cambia en la realidad nacional. Así, se observan grandes diferencias entre países vecinos de Centroamérica, y mientras Panamá y Costa Rica lideran los esfuerzos de protección marina, países como Nicaragua o El Salvador se encuentran a la zaga en la región. “Costa Rica tiene un 30 por ciento, pero lamentablemente los últimos gobiernos han tratado de disminuir la protección con planes de manejo y permitiendo pesca en áreas protegidas”, lamenta Bello recalcando los países con dificultades cuentan con problemas de inseguridad y actividades ilegales, como la pesca ilegal.

En Sudamérica también conviven situaciones dispares. Colombia y Chile superan el objetivo del 30 % de protección marina; Brasil se acerca a él, seguido de Ecuador y Venezuela, mientras países como Argentina, Perú y Uruguay todavía tienen un largo recorrido por hacer.

“Argentina mostraba avances, pero en el gobierno actual de Milei los detuvo. Uruguay ha venido progresando en sus planes de explotación de petróleo y esa energía va a ser extraída, potencialmente desde el mar. Eso también ha empujado los planes de protección hacia atrás”, critica el especialista global en áreas marinas protegidas de la Fundación Blue Marine.

El panorama político en Perú, con media docena de presidentes en los últimos seis años, no ha ayudado a avanzar en el objetivo, pero esta no es la única causa. “Perú está muy lejos de llegar a la meta, y esto obedece principalmente a la oposición en el gobierno y la esfera pública del sector pesquero industrial y las industrias extractivas, principalmente el sector petrolero”, indica a DW Juan Carlos Riveros, Director Científico de Oceana Perú.

Aunque en 2024 se creó la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, que abarca alrededor de 115 mil hectáreas, y que hizo que el porcentaje de protección del mar peruano pasara de 7,76 a 7,9 %, la otra cara de la moneda es la creación de áreas sin protección efectiva para la biodiversidad marina. “Tenemos el caso de la Reserva Dorsal de Nasca que permite pesca industrial en su interior sin considerar los efectos negativos de la pesca incidental. O el caso de Mar Tropical de Grau, en el que subsiste la explotación activa de pozos petroleros”, denuncia.

Evitar “áreas de papel”

Por su parte, aunque Chile cuenta con cerca del 43 % de su zona económica exclusiva bajo alguna figura de protección, “aún tenemos asuntos pendientes en temas de representatividad, conectividad, gobernanza inclusiva, efectividad en la implementación y financiamiento. Y sin implementación efectiva tampoco vamos a cumplir al 100 % la meta del 30x30”, recuerda Montesinos.

Se trata de una cuestión en la que también hace hincapié Edith Martínez, Directora de Comunicación de Oceana, en México. “Uno de los grandes retos es el presupuestario. Esta semana inicia la discusión sobre el presupuesto para 2027, pero en la propuesta del gobierno se resta presupuesto a las dependencias ambientales y se privilegian los combustibles fósiles por encima de la gente, del medioambiente, de la soberanía alimentaria y de los océanos”, consigna a DW.

México, que tiene el 22,6 % de sus océanos protegidos, consolidó en 2024 el corredor marino más grande del Golfo de México, que incluye tres Parques Nacionales: Arrecife Alacranes, Bajos del Norte y Arrecifes del Golfo de México-Sur. No obstante, a la falta de financiamiento se suma el reto normativo ya que “algunas Áreas Naturales Protegidas carecen de Programas de Manejo, o estos están desactualizados, por lo que no tienen reglas claras de operaciones, lo que las convierte en áreas de papel”, critica Martínez. Se trata una problemática que se repite en otros países de la región, y es que, a menudo, la cantidad no rima con la calidad.