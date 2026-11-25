El Congreso concluyó este miércoles la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027, el primer erario fiscal del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que el Senado aprobara el informe de la comisión mixta que resolvió las últimas discrepancias entre ambas cámaras.

La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y cuatro en contra. Estos últimos correspondieron a los senadores Camila Flores (RN), Vanessa Kaiser (PNL) y los independientes Karim Bianchi y Alejandro Kusanovic.

Horas antes, la Cámara de Diputados había aprobado el documento por 113 votos a favor, nueve en contra y nueve abstenciones.

El despacho se concretó luego de una negociación en la que el Ejecutivo y la oposición lograron resolver buena parte de sus diferencias, con acuerdos unánimes en la comisión mixta respecto de varias de las materias pendientes.

Los recursos que se repusieron

Entre los principales acuerdos estuvo la restitución de $1.879 millones para sitios de memoria, además de recursos para los ministerios de Interior, Agricultura, Cultura y de la Mujer y la Equidad de Género, pese al término de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu).

También se recuperó financiamiento para la Ley Ricarte Soto, el programa Yo Elijo mi PC, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la tenencia responsable de animales y gastos asociados a la Ley de Seguridad Municipal.

Otro de los puntos resueltos fue el traslado de las asignaciones de los expresidentes de la República desde el Senado al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), lo que permitirá someter esos recursos a la fiscalización de la Contraloría.

Oposición respaldó el informe pese a sus críticas

Durante el debate en la Cámara Alta, representantes de la oposición respaldaron el acuerdo, aunque expresaron su disconformidad con el resultado de la negociación presupuestaria.

El senador Daniel Núñez (PC) valoró la recuperación de recursos para determinados programas, mientras que su correligionaria Claudia Pascual advirtió que persistían necesidades en salud, educación y vivienda.

“No puedo estar contenta, no puedo estar conforme”, afirmó la parlamentaria.

En tanto, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda cuestionó la conducción de la negociación por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y sintetizó el resultado de la tramitación: “No hemos ganado nada, hemos perdido menos”.

Desde el oficialismo, la senadora Vanessa Kaiser (PNL) fundamentó su rechazo al informe en la restitución de recursos, entre ellos las asignaciones destinadas a los exmandatarios.

Por su parte, el senador independiente Cristián Vial destacó la responsabilidad fiscal de la propuesta del Ejecutivo y defendió la reasignación de recursos de programas que no han demostrado los resultados esperados.

Con la votación del Senado, el Presupuesto 2027 completó su tramitación legislativa y quedó en condiciones de convertirse en ley.