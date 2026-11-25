Tras ocho años de debate y tres gobiernos involucrados en su discusión, el Congreso Nacional despachó este miércoles a ley el proyecto de Sala Cuna Universal, que amplía el acceso al beneficio y elimina una de las barreras que desincentivan la contratación femenina. La Sala del Senado aprobó las últimas disposiciones de la iniciativa durante una extensa jornada legislativa en la que también fue despachada la Ley de Presupuestos.

El debate comenzó en el 2018, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Tras no prosperar la primera propuesta, su administración presentó un nuevo proyecto en enero del 2022, que recibió indicaciones del gobierno de Gabriel Boric en el 2024.

La administración del Presidente José Antonio Kast, que inicialmente mantenía reparos respecto de la fórmula de financiamiento y su impacto en los costos laborales, resolvió impulsar la iniciativa tras introducir nuevas modificaciones.

Financiamiento y copago

La reforma crea un Fondo de Sala Cuna financiado mediante una cotización del 0,30 % de las remuneraciones imponibles, a cargo de los empleadores públicos y privados. Este aporte será compensado con una reducción equivalente en las cotizaciones al Seguro de Cesantía: 0,15 puntos porcentuales en las cuentas individuales y otros 0,15 en el Fondo de Cesantía Solidario.

De acuerdo con estudios actuariales de la Superintendencia de Pensiones, esta redistribución no compromete la sostenibilidad de los fondos de cesantía. En el caso de los trabajadores independientes, se establece una cotización del 0,30 % de sus rentas imponibles.

Para reducir los eventuales copagos, se incorpora un suplemento solidario que cubrirá el 50 % de la diferencia calculada para los hogares pertenecientes al 40 % más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y el 30 % para aquellos ubicados entre el 41 % y el 60 %.

El Ejecutivo, además, se comprometió a establecer un tope de copago del 20 % mediante la Ley de Reajuste del Sector Público antes de que termine el año. Este límite, por tanto, aún requiere una modificación legislativa.

Libre elección y cobertura gradual

La iniciativa establece un registro público de salas cunas adscritas al fondo, administrado por la Subsecretaría de Educación Parvularia. Los trabajadores podrán elegir directamente el establecimiento. También se permitirá a las empresas mantener voluntariamente salas cunas propias o compartidas, financiadas por el nuevo fondo.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) utilizó como referencia un aporte mensual de 5,2 UTM –unos $376 mil–, aunque el monto definitivo será fijado anualmente por el Ministerio de Hacienda y podrá variar según la región.

Las primeras beneficiarias serán las madres trabajadoras con hijos menores de dos años, incluidas las trabajadoras de casa particular, quienes podrán acceder al beneficio 12 meses después de publicada la ley. También se incorporarán quienes tengan el cuidado personal exclusivo de un menor de esa edad por resolución judicial.

A los 36 meses se sumarán los padres trabajadores cuando la madre esté desempleada, busque activamente empleo o curse estudios regulares. A los 48 meses se extenderá el derecho al resto de los padres trabajadores.

El informe financiero proyecta que la reforma beneficiará a 11.075 niños y niñas durante el primer año de implementación, cifra que aumentará a 47.329 en el quinto año y a 61.995 en el décimo.