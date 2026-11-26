¿Por qué algunos invertebrados marinos, como las arañas de mar, de la Antártica alcanzan tamaños mucho mayores que sus parientes? Una investigación internacional con participación de la Université du Québec à Rimouski, Canadá; la Universidad Austral de Chile (UACh) y el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), también de la UACh, aporta nuevas evidencias para comprender este fenómeno: los gigantes antárticos presentan características particulares en su metabolismo celular que les permiten mantener su estado energético pese a las exigencias de habitar ambientes polares.

El estudio comparó nueve especies de invertebrados marinos pertenecientes a tres grupos: anfípodos, conocidos como pulgas de mar; picnogónidos, conocidos como arañas de mar; y ofiuroideos, emparentados con las estrellas de mar. Cuatro de las especies fueron clasificadas como gigantes y cinco como especies de tamaño habitual dentro de sus respectivos grupos. Las especies gigantes son entre cuatro y veinte veces más grandes que sus parientes de tamaño habitual.

Los resultados muestran que los gigantes comparten una huella metabólica distintiva, incluso cuando pertenecen a grupos evolutivamente diferentes. Esto sugiere que distintas especies han desarrollado soluciones semejantes para enfrentar el desafío de sostener cuerpos más grandes en las exigentes condiciones del océano Antártico.

La investigación fue encabezada por Piero Calosi, de la Université du Québec à Rimouski, Canadá, y contó con la participación de Paulina Bruning, buzo científico UACh, Ignacio Garrido, y Luis Miguel Pardo, académico del Doctorado en Biología Marina UACh y Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística UACh.

Para Luis Miguel Pardo, los hallazgos permiten comprender cómo distintos grupos de organismos marinos han desarrollado estrategias similares para vivir en condiciones extremas y alcanzar enormes tamaños. En esta línea, no se descarta que el metabolismo distintivo de los gigantes antárticos se asocie a otros rasgos como el tamaño celular y baja tasa de división celular.

Un vistazo al funcionamiento de sus células

Para conocer las adaptaciones que permiten a estos grandes animales invertebrados mantener su funcionamiento, el equipo analizó pequeñas moléculas presentes en los animales, lo que permitió conocer cómo obtienen y utilizan su energía.

Los análisis identificaron diferencias entre gigantes y especies de tamaño habitual en rutas relacionadas con el metabolismo de aminoácidos, la betaína y el ciclo de Krebs, un proceso central para obtener energía en las células.

Pese a estas diferencias, los gigantes mantuvieron, en términos generales, un estado energético similar al de sus parientes más pequeños. Para los autores, estos resultados sugieren que el gigantismo está asociado a una reorganización del metabolismo que contribuye a sostener las funciones celulares en condiciones de temperaturas polares

Además, el análisis de los anfípodos (pulgas de mar) mostró que las diferencias metabólicas no podían explicarse únicamente por el aumento de la masa corporal. El hallazgo respalda la idea de que los gigantes poseen adaptaciones fisiológicas propias, más allá de su mayor tamaño.

Por otro lado, respecto del calentamiento del océano, el investigador aclara que el gran tamaño no implica necesariamente una mayor vulnerabilidad metabólica. “El estudio muestra que los invertebrados gigantes antárticos no son especialmente vulnerables al incremento de la temperatura en términos de su metabolismo. Esto no significa que no existan efectos negativos, sino que no observamos un efecto mayor por el hecho de ser de gran tamaño”, señala.

Sin embargo, el Dr. Pardo advierte que las consecuencias pueden extenderse más allá de cada organismo y afectar las relaciones entre especies. “El aumento de la temperatura, que es dramático en la península Antártica, puede tener efectos tanto en la fisiología de los individuos como en las comunidades. Por ejemplo, si una presa se ve afectada por la temperatura y disminuye su abundancia, eso también impacta en las poblaciones de sus depredadores”, puntualiza.

Finalmente, cabe señalar que los ejemplares fueron recolectados mediante buceo científico entre los 5 y 15 metros de profundidad en bahía Fildes, isla Rey Jorge, durante febrero de 2023. Los experimentos se realizaron en la estación antártica Profesor Julio Escudero, del Instituto Antártico Chileno (INACH).

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