El Presidente José Antonio Kast realizó la noche de este miércoles una cadena nacional para destacar la aprobación del proyecto de Sala Cuna Universal y del Presupuesto 2027, instancia que aprovechó para instruir a su gabinete a reforzar la difusión de los avances del Ejecutivo y acelerar la implementación de sus compromisos.

El Mandatario agradeció el respaldo transversal en el Congreso y reconoció las gestiones de los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric para ampliar el acceso al cuidado infantil. “Este logro no es de un solo gobierno”, afirmó.

La iniciativa, despachada tras ocho años de travesía parlamentaria, elimina la exigencia de contar con al menos 20 trabajadoras para acceder al beneficio de sala cuna. Su implementación será gradual, comenzando por las madres trabajadoras con hijos menores de dos años.

Las prioridades del Gobierno

Respecto del Presupuesto 2027, el primero elaborado por su administración, Kast situó el empleo, la seguridad y la protección social como los principales ejes del gasto fiscal.

El Presidente defendió la continuidad del financiamiento de las prestaciones sociales garantizadas por ley, uno de los puntos que marcaron las diferencias entre el Ejecutivo y la oposición durante la discusión presupuestaria.

Además, anunció que el próximo 11 de marzo rendirá cuenta al país de su primer año de gestión, aunque aun faltan más de tres meses.

El mandato al gabinete

Con miras a esa fecha, Kast instruyó a sus ministros a intensificar el despliegue comunicacional del Gobierno y agilizar la ejecución de sus políticas públicas. “Ese mandato cabe en dos palabras: difundir y acelerar”, sostuvo el Presidente.

En esa línea, reivindicó los resultados que atribuye a su administración en materia de seguridad y control migratorio, además de destacar las medidas impulsadas en reconstrucción, vivienda y alivio económico para las familias.

El Mandatario también emplazó a ministros, subsecretarios y funcionarios públicos a redoblar sus esfuerzos para concretar las iniciativas comprometidas antes de que el Ejecutivo cumpla su primer año.