El debate sobre el Presupuesto 2027 no es solo t é cnico: define qu é Estado tendremos y có mo se garantizarán los derechos sociales de la ciudadanía en todo el paí s.

Las votaciones parlamentarias relacionadas con el Presupuesto del Estado tendrán un impacto directo en la población que recibe pensiones miserables y alimentación en los colegios públicos, así como en las recetas de los tratamientos médicos, el aumento de las listas de espera y la fiscalización de la educación. También incidirán en la independencia económica de las mujeres que luchan solas por sus hijos, debilitando la protección y reinserción social y disminuyendo gravemente la inversión estatal. Aprobar el presupuesto del gobierno es achicar el Estado, no es ahorrar: es debilitar derechos.

La preocupación aumenta ante el 30 de noviembre, cuando miles de trabajadoras y trabajadores a contrata enfrentan la incertidumbre de su continuidad laboral. La no renovación de contratos no puede convertirse en una vía encubierta de ajuste fiscal. No habrá mejores servicios públicos precarizando a quienes los sostienen y defienden los derechos sociales de la población. Somos la memoria del Estado. Cuando somos despedidos, no tenemos indemnización por años de servicios y cuando pasamos engrosar la cifra de los cesantes no tenemos derecho al seguro cesantía.

Desde la Mesa del Sector Público hemos iniciado negociaciones con el Ejecutivo. El diálogo debe traducirse en estabilidad laboral, recuperación del poder adquisitivo y soluciones urgentes para el incentivo al retiro.

Como ANEF impulsamos indicaciones presupuestarias que garanticen transparencia, información desagregada por región y votación separada de normas que amenazan las dotaciones de servicios esenciales. Cada parlamentario debe responder por el impacto de los recortes en su territorio y tienen que rendir cuenta de su votación.

Defender condiciones dignas para quienes trabajan en el Estado no es proteger privilegios: es garantizar a Chile servicios públicos de calidad, derechos sociales y un Estado presente en cada región, comuna, población, vecindario, sin exclusión. Un Estado presente, cercano y amigable obliga a los gobiernos fomentar mayor equidad y justicia social para los mas vulnerables del país.

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