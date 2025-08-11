Universidad realizará taller gratuito para postular a la Beca ANID de Doctorado Nacional

En un escenario donde la investigación y la formación de capital humano avanzado son claves para el desarrollo del país, la Universidad Católica de Temuco (UCT) vuelve a abrir un espacio formativo para quienes aspiran a continuar estudios doctorales con financiamiento completo.

Este miércoles 20 de agosto de 2025, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la segunda versión del Taller de Postulación a la Beca ANID Doctorado Nacional, una instancia 100% online y sin costo que busca orientar a investigadoras e investigadores en el proceso de acceder a este apoyo estatal.

La actividad será guiada por el académico Cristian Alister, quien ofrecerá una mirada práctica y estratégica de cada etapa de la postulación: desde la organización de los documentos exigidos y el cumplimiento de requisitos formales, hasta consejos para fortalecer la formulación del objetivo de investigación y la presentación de la trayectoria y motivación académica.

Además de la exposición central, el taller incluirá un espacio interactivo para resolver dudas en tiempo real, lo que permitirá a las y los participantes recibir retroalimentación directa y aclarar aspectos específicos de su postulación.

Una oportunidad para abrir puertas

La Beca ANID de Doctorado Nacional es uno de los instrumentos más relevantes para la formación de investigadores en Chile, ya que cubre el arancel completo de un programa de doctorado y entrega una manutención mensual para el beneficiario. Sin embargo, el proceso de postulación es exigente y requiere de una preparación cuidadosa para aumentar las posibilidades de éxito.

En este sentido, la Universidad Católica de Temuco no solo acompaña en este camino, sino que también dispone de becas internas para sus programas de doctorado, las que cubren el 100% del arancel y otorgan una manutención mensual que se encuentra entre las más altas de la Región de La Araucanía. Esto convierte a la institución en una alternativa altamente competitiva para quienes buscan desarrollar investigación avanzada en un entorno académico con proyección internacional.

Cupos limitados e inscripción previa

La convocatoria para participar en el taller ya está abierta. Los cupos son limitados, por lo que se solicita inscripción previa a través del formulario disponible aquí.

Más información se puede obtener en las redes sociales de @posgrado.uct o escribiendo al correo contactoposgrado@uct.cl.