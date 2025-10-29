PUCV acoge el X Congreso Mundial sobre Convivencia y Violencia en la Escuela

Valparaíso se convierte esta semana en el punto de encuentro mundial para investigadores, académicos y representantes de organismos internacionales dedicados a la promoción de una convivencia escolar pacífica y respetuosa. De esta forma, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) es la sede del décimo Congreso Mundial sobre Convivencia y Violencia en la Escuela (WCSV2025), que reúne a delegaciones de 15 países y 180 universidades de todo el mundo.

El evento es organizado por el Observatorio Internacional sobre Clima Escolar y Prevención de la Violencia (IOSCVP) y el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (EduInclusiva) de la PUCV, con el apoyo de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, la Red Chilena de Investigación en Convivencia y Violencia Escolar —integrada por seis universidades nacionales— y organismos internacionales como Unesco, Unicef, el Ministerio de Educación de Chile, la Asociación Chilena de Municipalidades y el SLEP Valparaíso.

Durante la inauguración, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró los avances del sistema educativo chileno tras la pandemia, destacando que los indicadores de aprendizaje muestran resultados históricos y que la desvinculación escolar alcanza su nivel más bajo en los últimos 15 años.

“Las relaciones entre estudiantes deben entenderse como un aprendizaje, no sólo como un ámbito disciplinario. Este enfoque debe trabajarse desde los primeros años de escolaridad, cuando los niños aprenden a socializar, autorregularse y convivir”, señaló.

El secretario de Estado hizo referencia a la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa (2024-2030), que amplía su alcance a todo el sistema escolar. La iniciativa incluye la profesionalización de los encargados del área, la creación de observatorios de bienestar y clima escolar, y la incorporación de Chile a la red internacional Safe to Learn, impulsada por UNICEF.

“Confiamos en que el intercambio internacional de este Congreso fortalezca estrategias pedagógicas y decisiones basadas en evidencia para garantizar escuelas seguras, inclusivas y democráticas”, concluyó.

Por su parte, la vicerrectora de Vinculación con el Medio de la PUCV, Jacqueline Páez, valoró el aporte del evento al fortalecimiento de una educación centrada en el bienestar y la vida en comunidad. “Las escuelas reflejan lo que somos como sociedad y, al mismo tiempo, son los espacios donde se construye democracia. Promover el respeto y el buen trato es una tarea que compromete a todos los actores educativos, pero especialmente a las instituciones formadoras de docentes. Asumimos ese desafío como parte de nuestra misión centenaria al servicio del país”, afirmó.

Añadió que “buscamos comprender mejor la complejidad de los problemas escolares, alejándonos de los mensajes simplistas y orientando las decisiones sobre dónde invertir los recursos humanos y económicos para promover comunidades educativas seguras y respetuosas”.

Por su parte, la directora de EduInclusiva de la PUCV y presidenta del IOSCVP, Verónica López, destacó el carácter global del desafío que enfrenta el sistema educativo. “La violencia escolar no es un problema aislado, sino global. Este congreso es una oportunidad para generar respuestas conjuntas que impacten directamente en la vida de millones de estudiantes”, afirmó.

Asimismo, enfatizó el sentido profundo del encuentro internacional. “La convivencia no es sólo un medio para lograr mejores aprendizajes, sino un fin en sí misma, porque en el aprender a vivir con otros se cultiva la posibilidad de construir paz y sostener la vida en común”.

Espacio para la reflexión

El programa del WCSV2025 contempla más de 200 ponencias y nueve conferencias magistrales, encabezadas por destacados expertos internacionales como Jonathan Cohen (National School Climate Center, EE. UU.), Cecilia Fierro (UNAM, México) y Rosario del Rey, catedrática de la Universidad de Sevilla (España) y co-presidenta del Observatorio Internacional para la Prevención del Clima Escolar y Violencia Escolar.