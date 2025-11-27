Universidad inicia décima versión de feria escolar Expo Ciencias

La fiesta de la ciencia, que realiza cada año la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central, dio su puntapié inicial este miércoles 26 de noviembre cumpliendo una década con su aporte para incentivar que estudiantes se interesen por el desarrollo de proyectos de investigación.

En esta versión son 170 las delegaciones de escolares que compiten por el primer lugar, provenientes de diversos colegios del país y de siete naciones de Latinoamérica: Colombia, Ecuador, México, Perú, Argentina, Brasil y Puerto Rico, están presentes en esta feria.

Al inaugurar este evento el presidente de la Junta Directiva de la U. Central, Patricio Silva, reconoció los avances que ha tenido el encuentro a lo largo de los años. “Es motivo de felicidad para la Universidad Central de Chile esta actividad que hoy inauguramos. Hace 10 años se realizó la primera exhibición de las creaciones de jóvenes, de niños de distintas edades, provenientes de distintos lugares de nuestro país y de otros países amigos, y que se congregan para compartir lo que han imaginado junto a sus profesores durante todo un año”, señaló la autoridad.

Al mismo tiempo, la secretaria de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Carla Reyes, expresó su orgullo por ser anfitriones de la feria. “Expo Ciencias es más que un evento, es una celebración de curiosidad, de espíritu crítico y del deseo de comprender y transformar el mundo. Es un espacio donde la ciencia, la investigación, la innovación y la imaginación se encuentran dialogan y se potencian”, afirmó.

Estas jornadas se realizan en colaboración con la Fundación Club Ciencias Chile. Su Presidenta y directora de la Feria 2025, María Angélica Riquelme, dio la bienvenida a las delegaciones y señaló que si bien esta es una competencia de proyectos científicos, “también es una oportunidad para compartir experiencias, conocimientos, aprender”.

Expo Ciencias se desarrollará entre el 26 y el 28 de noviembre en el Edificio Vicente Kovacevic II de la Universidad Central. El viernes tendrán lugar las premiaciones.