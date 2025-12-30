La escuela pública con un pasado de drogas y violencia que ahora es una de las mejores del mundo

Al estar ubicada en una zona aislada, en la parte trasera del barrio, los alrededores de la escuela eran frecuentados por personas ajenas a la comunidad escolar, que invadían los lugares para consumir drogas.

“Era común encontrarse con bolsitas de cocaína, preservativos usados, ropa y sábanas sucias, botellas de bebida, entre otros objetos”, relata el director.

“En mi segundo día como director, mi oficina fue apedreada”.

A comienzos de 2016, la escuela tenía apenas 116 alumnos matriculados, muy por debajo de la capacidad del edificio.

“La mitad de los estudiantes había pedido traslado porque no quería estudiar aquí: la violencia, las agresiones y las consecuencias de las invasiones lo hacían imposible. Supe entonces que la escuela era conocida como Parque de las pesadillas o Parque del terror”, recuerda.

Régis Marques se fijó entonces una meta ambiciosa: convertir, en cinco años, una de las escuelas más vulnerables de la región en la mejor del estado.

La transformación de la escuela

Maria de Lourdes Amorim, una profesora de portugués con 32 años de experiencia, dudó inicialmente que Régis Marques fuera a cumplir esa meta.

“¿Te imaginas? Era un joven que llegaba desde São Paulo para decirle eso a un grupo de profesores mayores y con más experiencia que él en educación”, recuerda la docente.

“Lo miramos y dijimos: ‘¿Está loco?'”, añade.

Lo primero que hizo fue reconstruir lo más básico: muros, pisos y mobiliario.

Sin fondos suficientes para resolver la mayoría de los problemas estructurales, la escuela buscó apoyo de empresas privadas. Enviaron 135 peticiones por correo y lograron recaudar 100.000 reales (US$18.000).

Para acercarse a la comunidad, la dirección y los docentes implementaron cursos preparatorios para exámenes de ingreso y concursos, y además abrieron la escuela los fines de semana.

Ana Gabriela Lima, vecina del barrio, ha sido testigo del renacimiento de la escuela.

Su hijo mayor fue parte de la primera promoción, y ella se unió al primer equipo de voluntarios.

“La escuela necesitaba apoyo. Por eso, les pedí a algunas madres que ayudaran”, afirma Ana, que hoy trabaja en la institución como cuidadora de alumnos con discapacidad.