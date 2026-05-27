Quiroz enfrenta críticas por omisión de conflicto de interés

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quedó bajo presión tras un reportaje de El Mostrador que reveló una omisión en su declaración de patrimonio: dejó en blanco sus potenciales conflictos de interés y no mencionó que su hermano Víctor es socio principal de Quiroz y Puelma Arquitectos, firma vinculada al rubro inmobiliario. La controversia golpea la tramitación de la Ley Miscelánea, que incluye exenciones de IVA y fast-track de permisos. Desde la oposición pidieron rectificar y acusaron falta de probidad, mientras en RN le exigieron “bajarse del pedestal”.

Alvarado admite tensión por acusación a Grau y defiende agenda

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, admitió que una eventual acusación constitucional contra Nicolás Grau puede tensionar el debate legislativo, justo cuando el gobierno busca avanzar con la “megarreforma”. La ofensiva fue impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y respaldada por Republicanos, tras la denuncia de Jorge Quiroz sobre deuda no informada por unos US$10.500 millones. Alvarado dijo que la acción corresponde a la Cámara, pero aseguró que el Ejecutivo seguirá buscando acuerdos.

Republicanos y libertarios anuncian acusación contra Grau

Republicanos y el Partido Nacional Libertario anunciaron una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, luego de la denuncia del actual ministro Jorge Quiroz por errores en los cálculos fiscales del gobierno anterior. La ofensiva apunta a una discrepancia de 9,6 billones de pesos en las proyecciones de deuda del Estado, que el bloque considera una infracción a la Ley de Administración Financiera. Grau rechazó la ofensiva y desde la oposición acusaron una “cortina de humo” por la Ley Miscelánea.

Junaeb llevará a Fiscalía denuncia por más de $14 mil millones

Junaeb será la primera institución que llevará a Fiscalía hallazgos de la auditoría del gobierno a la administración anterior. Según La Tercera, el director Fernando Peña y la jefa jurídica Catalina Poblete ingresarán una denuncia por irregularidades que superarían los $14 mil millones. El caso apunta al Programa de Alimentación Escolar, con posibles fraudes en licitaciones, pagos por servicios no realizados y sobreprecios. La entidad también acudirá a Contraloría para buscar eventuales responsabilidades administrativas.

Pacheco podría declarar por sobreproducción en Codelco

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, no descartó citar a declarar a Máximo Pacheco, expresidente del directorio de Codelco, por la investigación sobre eventuales irregularidades en la sobreproducción de cobre reportada en 2025. El persecutor dijo que el abogado de Pacheco ya manifestó disposición a colaborar y coordinar su declaración. El caso se abrió tras una auditoría interna que detectó 26.875 toneladas informadas contra normas internas, en Chuquicamata y Ministro Hales.

Rusia evita apoyar a Bachelet para liderar la ONU

El embajador de Rusia en Chile, Vladimir Belinsky, evitó entregar apoyo explícito a una eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. En un foro realizado en la Usach, dijo que respeta su figura y trayectoria, pero que Rusia revisa a todos los candidatos con atención y con la imparcialidad como primer criterio. También marcó el perfil que espera para suceder a António Guterres: corregir errores, impulsar una agenda unificadora, promover diálogo entre países y actuar con postura neutral.

Arrau defiende plan de seguridad tras críticas de Vallejo

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a las críticas de Camila Vallejo y afirmó que el Gobierno sí tiene un plan para enfrentar el delito y el crimen organizado. Dijo que José Antonio Kast fue electo con una estrategia en seguridad y que comenzará a implementarse en estos días. Adelantó que el detalle será presentado el próximo martes en el Senado, con foco en coordinación policial, apoyo territorial y agenda legislativa. También anunció suma urgencia para más de 20 proyectos y refuerzos al Plan Cuadrante.

Detectan Aedes aegypti en Antofagasta y activan protocolo

La Seremi de Salud de Antofagasta confirmó el hallazgo de un ejemplar del zancudo Aedes aegypti al norte de la ciudad y activó protocolos de vigilancia y control. El mosquito fue encontrado por un profesor del Colegio Divina Pastora y luego confirmado por el Instituto de Salud Pública. La autoridad desplegará equipos en un radio de 300 metros para inspeccionar viviendas y posibles criaderos, como recipientes con agua acumulada. Salud reiteró que no existen casos autóctonos de dengue, zika o chikungunya en Chile continental.

Dos chilenos buscados por EE.UU. caen en Argentina tras robo ligado a casa de Martín Del Potro

Dos chilenos con circular roja de Interpol fueron detenidos en Retiro cuando intentaban viajar a Misiones. La Justicia de Estados Unidos los busca por robos a viviendas de deportistas de élite, con un botín superior a US$2 millones. En Argentina, además, están vinculados al robo en la casa de la familia de Juan Martín del Potro en Tandil.