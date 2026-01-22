Impartirán el primer Doctorado en Ciencias de la Salud con enfoque en la macrozona sur del país

En 2026, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Temuco (UCT) impartirá el primer programa de posgrado con enfoque integrador en la macrozona sur del país. Se trata del Doctorado en Ciencias de la Salud, cuya creación fue aprobada por el Honorable Consejo Superior de la casa de estudios.

Con una duración de cuatro años y dos líneas de investigación, el nuevo programa será impartido por académicas y académicos de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Facultad de Recursos Naturales.

“Por sus características e interdisciplinariedad, este programa es único en la macrozona sur del país”, explicaron los académicos Mauricio Sáez y Marco Campos, que encabezaron el comité ejecutivo a cargo de la elaboración del proyecto, integrado también por el equipo del claustro del doctorado, conformado por Belén Salinas, Sharon Viscardi, Pablo Letelier, Fabián Lanuza y Neftalí Guzmán (de la Facultad de Ciencias de la Salud), además de Paola Díaz y Juan Manuel Sanhueza, de la Facultad de Recursos Naturales, junto a académicas y académicos colaboradores.

Para el vicerrector de Investigación y Posgrado de la UCT, Claudio Inostroza Blancheteau, el doctorado es un hito trascendental para la institución, ya que consolida a la Facultad de Ciencias de la Salud como un referente en la macrozona sur del país.

“Es un doctorado que se enmarca dentro de la formación de líderes investigadores e investigadoras en el área de ciencias de la salud. Estamos fortaleciendo la formación de capital humano avanzado con pertinencia en los territorios, lo que es un hito importante en esta área”, precisó la autoridad universitaria.

En tanto, la decana (i) de la Facultad de Ciencias de la Salud UCT, Claudia Bascuñán, explicó que “desde el año 2020 hemos impulsado el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo del posgrado a través de los Portafolios Estratégicos de Proyectos de departamentos y de facultad. Este es un hito de gran relevancia para la Facultad, ya que es nuestro primer programa de doctorado, que está alineado a la apuesta y los desafíos institucionales de la UCT”.

Líneas de investigación

El Doctorado en Ciencias de la Salud contempla dos líneas de investigación. La primera de ellas es “Salud de Precisión”, con enfoque en salud humana, cuyo objetivo es identificar el tratamiento y la pesquisa de enfermedades sobre las personas y sus particularidades, así como los factores ambientales que inciden en este ámbito; y “Salud, Ambiente y Microbiología”, con un enfoque transversal, donde se aplicarán conceptos del enfoque “One Health”, para estudiar la salud humana y cómo también repercuten en ello los factores ambientales.

El director general de la Escuela de Posgrado UCT, Gonzalo Díaz Crovetto, precisó que “el Doctorado en Ciencias de la Salud va a consagrar el proyecto investigativo y académico de la Facultad de Ciencias de la Salud. Al mismo tiempo, va a responder y aportar a la generación de conocimiento pertinente y de interés a nivel regional, ya que está al tanto de las posibilidades y las problemáticas de la salud contemporáneas. El doctorado está compuesto por un sólido claustro y una formulación capaz de atender las contingencias y necesidades actuales”.