Con la adjudicación de 31 proyectos en el concurso Fondecyt Regular 2026, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) se posiciona como la primera institución con más proyectos seleccionados a nivel regional y la cuarta en el país, continuando su consolidación como un referente en investigación e innovación en Chile.

En concordancia con los lineamientos de su Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2023-2029 que busca impulsar la realización de proyectos de frontera y la generación de investigación, creación e innovación con impacto a nivel regional, nacional y global, los 31 proyectos seleccionados tributan a las áreas de ciencias, derecho, ciencias sociales y humanidades, ingeniería, y ciencias agronómicas y de los alimentos.

Los Fondecyt Regulares son proyectos altamente competitivos en los que la PUCV tiene una importante tradición de adjudicación. Según explicó el vicerrector de Investigación, Creación e Innovación (VINCI), Luis Mercado, la Universidad ha logrado mantener un nivel histórico de excelencia en la adjudicación de este concurso, cuya implementación es llevada a cabo por investigadores consolidados.

“Este éxito responde a una sólida estrategia institucional que incluye incentivos para publicaciones científicas, financiamiento de iniciativas internas y la factibilidad de revisiones antes de concursar. Los fondos obtenidos son fundamentales para fortalecer líneas de investigación que benefician tanto al postgrado como al pregrado, fomentando además la colaboración asociativa entre académicos”, recalcó el vicerrector.

Investigación y desarrollo

Los proyectos Fondecyt Regulares — administrados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)— son cruciales para el desarrollo del país, pues buscan generar conocimiento de base científica y tecnológica en diversas áreas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación individual de excelencia orientados a la producción de conocimiento. De ahí la relevancia de su adjudicación.

“Nuestra Universidad mantiene un liderazgo regional indiscutible, logrando duplicar los resultados de sus competidores más cercanos. A nivel nacional, la PUCV se consolida en la cuarta posición, mostrando una ventaja competitiva significativa frente a otras universidades de prestigio, considerando los tres concursos (Iniciación, Postdoctoral y Regular). Destaca, además, que las cinco primeras en este concurso son las universidades con siete años de acreditación”, sostuvo Mercado.

Con clara vocación pública, la PUCV es una universidad de excelencia que entiende el rol que desempeña en la sociedad y concede a la investigación la importancia que tiene para el desarrollo de la región y el país. Finalmente, el vicerrector subraya que la mayoría de los proyectos Fondecyt Regular pertenecen a profesores jerarquizados, lo que demuestra la consolidada trayectoria y competitividad de la Universidad en el ámbito investigativo nacional.