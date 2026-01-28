Carreras técnico-profesionales se consolidan por su alta empleabilidad y sueldos competitivos

La educación y especialmente la formación técnico-profesional se ha consolidado como un motor clave para generar movilidad social, desarrollo económico y descentralización productiva, al ofrecer carreras modernas e innovadoras que se adaptan con agilidad a las necesidades de diversas industrias y sectores productivos de cada región del país. Esta modalidad hoy es el plan A para miles de personas que ingresan a la Educación Superior en Chile.

En 2025, los IP y CFT concentraron en conjunto el 45% de la matrícula total de pregrado, cifra que se ha mantenido al alza en los últimos años y que refleja una demanda sostenida. Desde Inacap aseguran que este escenario responde a una búsqueda de los estudiantes por programas más cortos, tecnológicos y con una conexión directa con el mundo laboral.

Entre 2007 y 2025, la institución ha duplicado su comunidad estudiantil, pasando de 50 mil a casi 113.000 alumnos, cifra que refleja un cambio cultural profundo y que, para la matrícula de este 2026 registra un crecimiento y una alta demanda respecto al año anterior en carreras ligadas a la tecnología —como Mecatrónica, Ingeniería Eléctrica, Mantenimiento Industrial y Metalurgia.

Para el rector de Inacap, Lucas Palacios, “tener una presencia nacional nos permite tener una mirada estratégica para adaptarnos a las necesidades de los sectores productivos de cada región. Hoy se valoran modelos que integran la vocación del estudiante con el aprendizaje continuo y una empleabilidad sólida. Esta pertinencia nacional queda demostrada en nuestro último Estudio de Seguimiento de Titulados donde el 93% de los egresados se desempeña laboralmente en su región o en zonas colindantes, confirmando que la formación entregada está en total sintonía con el desarrollo local”.

Y es que este estudio permite dimensionar como la educación técnica-profesional consolida el buen desempeño de estas carreras. Por ejemplo, los profesionales de carreras STEM -ligadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas- tienen una inserción laboral promedio del 90% y con remuneraciones sobre el $1.000.000 al primer año de titulación. En este sentido, destacan áreas académicas como Energía Renovables y Eficiencia Energética con un promedio de inserción laboral del 97%; Automatización y Robótica con un 94% y Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones con un 93%, por mencionar algunas.

La Organización de las Naciones Unidas estima que para el 2050, el 75% de los trabajos a nivel mundial serán de áreas STEM, cifra que se ve reflejada en el éxito que ha tenido en Inacap el programa de Becas Mujeres STEM, iniciativa permite potenciar el talento de miles de mujeres en campos con alta proyección laboral con becas de un 50% y que a la fecha registra más de 1.400 alumnas nuevas inscritas.

Asimismo, respondiendo al profundo cambio demográfico que experimenta el país, desde este año la institución busca potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida, a través de la Beca Plateada (beca de 50% para personas entre 50 y 59 años) y Beca Dorada (beca de 100% para personas mayores de 60 años). A la fecha, más de 1.100 personas se han matriculados con este beneficio, quienes buscan actualizarse o reconvertirse laboralmente.

El rector Palacios enfatiza que “la educación, y en especial la técnico-profesional, es una de las más relevantes del mundo. Los hechos lo demuestran: año a año, la educación TP crece de manera sostenida, impulsada por su impacto concreto en la movilidad social y la empleabilidad de sus carreras avalan que es una buena opción”.

Las altas tasas de empleabilidad y los sueldos competitivos reflejan la relevancia, efectividad y pertinencia que está teniendo la educación superior técnico profesional en Chile, lo que se traduce en la decisión que están tomando los nuevos estudiantes.