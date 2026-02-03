Universidad privada se adjudica 28 proyectos Fondecyt Regular 2026

La Universidad Andrés Bello (UNAB) se adjudicó 28 proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, (Fondecyt) Regular correspondientes a este año, ubicándose en sexto lugar a nivel nacional.

Los Fondecyt regulares buscan financiar proyectos de investigación científica o tecnológica de excelencia, financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), enfocados en la producción de conocimiento nuevo. Están dirigidos a investigadores con trayectoria, tienen una duración de 2 a 4 años y financian recursos humanos, equipamiento y operación.

En el caso de la Universidad Andrés Bello, del total de proyectos adjudicados 24 fueron presentados por investigadores de Santiago, tres de la sede Viña del Mar y uno de la sede Concepción.

Por facultades, las adjudicaciones corresponden a 6 de Ciencias de la Vida, 6 de Ciencias Exactas, 6 de Educación y Ciencias Sociales, 3 de Medicina, 2 de Ingeniería, 2 de Ciencias de la Rehabilitación y 1 de Arquitectura, Derecho y Enfermería.

La vicerrectora de Investigación y Doctorado de la UNAB, Carolina Torrealba, destaca que “este resultado refleja el trabajo sostenido de nuestra comunidad académica y el compromiso institucional con el desarrollo de investigación de excelencia en todas las áreas del conocimiento, estamos muy orgullosos y contentos por nuestra comunidad. Queremos felicitar a todos quienes participaron en esta convocatoria, en especial a quienes adjudicaron”.

La autoridad académica también enfatiza que se trató de una convocatoria particularmente competitiva, ya que aumentaron mucho las postulaciones a nivel nacional. «En este escenario, es clave decirles a quienes no adjudicaron en esta ocasión, que estamos comprometidos con su desarrollo, y que robusteceremos nuestros mecanismos de apoyo para que puedan seguir desarrollando su investigación y adjudicar en una futura convocatoria», afirma.

Centros destacados

Catorce proyectos de los adjudicados están vinculados a los centros e institutos de las distintas facultades de la UNAB.

El Centro de Investigación para el Diseño de Materiales (CEDEM) se adjudicó tres fondos, el Instituto One Healt IOH uno, el Centro de Bioinformática y Biología Integrativa (CBIB) uno, el Centro de Resiliencia a Pandemias (CRP) tres, el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) uno, el Instituto de Ciencias del Ejercicio y la Rehabilitación (ICER) uno, el Centro de Transporte y Logística (CTL) uno, el Centro de Transformación Energética (CTE) uno, el Instituto de Investigación del Cuidado en Salud (IICS) uno y el Instituto de Salud Pública ISP uno.

«Las propuestas presentadas por nuestras facultades, centros e institutos contribuyen a desarrollar investigación competitiva y dan cuenta de las distintas disciplinas en que la UNAB buscar impactar, tanto en términos científicos como formativos”, agrega la vicerrectora Torrealba.