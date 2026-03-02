Dudas vocacionales tras la admisión universitaria: el rol de la familia y la salud mental

Para muchos jóvenes, la incertidumbre no desaparece tras los resultados de selección a la educación superior. Incluso quienes fueron aceptados en la carrera que esperaban pueden experimentar dudas, ansiedad o inseguridad frente a la decisión.

En este escenario, especialistas llaman a comprender que la duda vocacional forma parte del proceso y no necesariamente invalida la elección inicial.

Durante el periodo estival, miles de estudiantes enfrentan uno de los momentos más decisivos de su trayectoria académica. Mientras algunos lidian con la frustración de no haber quedado seleccionados, otros atraviesan una inquietud menos visible: haber alcanzado la meta y aun así no sentirse completamente convencidos.

“La duda vocacional no invalida la elección, pero sí invita a revisarla con más conciencia. Incluso cuando se logra el objetivo esperado, es normal que aparezcan preguntas, temores o inseguridades”, explica Carolina Rojas, directora académica de CPECH.

La especialista plantea que, una vez que la decisión se concreta, emergen interrogantes más profundas. Ya no se trata únicamente de qué estudiar, sino de si esa opción se ajusta realmente a los intereses, necesidades y expectativas personales actuales.

El peso de las expectativas familiares

Uno de los factores que incide en estas dudas son las expectativas, tanto propias como familiares. Las ideas sobre éxito, el temor a decepcionar o la presión por no equivocarse pueden influir en la forma en que se vive el proceso.

“Muchos jóvenes sienten que ya no pueden dudar porque ‘todo salió bien’. Sin embargo, cuando la decisión se sostiene más en la expectativa que en la convicción, la incomodidad aparece”, señala Carolina Rojas. “Dudar no es ingratitud ni falta de compromiso; es una señal de que la decisión importa”, añade.

Desde el entorno familiar, el acompañamiento puede transformarse, sin intención, en presión. Frases como “aprovecha la oportunidad” o “no puedes echarte atrás ahora” pueden limitar espacios de diálogo necesarios para procesar la decisión.

“Acompañar no es empujar hacia una respuesta rápida, sino abrir un espacio seguro para hablar de miedos, expectativas y deseos reales; escuchar sin juzgar es una de las formas más potentes de apoyo”, afirma la especialista.

Informarse y cuidar la salud mental

Frente a la incertidumbre, los expertos recomiendan evitar decisiones impulsivas y asumir que este momento es parte natural del proceso formativo. Revisar en detalle la malla curricular, conocer experiencias de estudiantes o profesionales del área, analizar proyecciones laborales y el estilo de vida asociado a la carrera puede contribuir a una decisión más consciente.

“Avanzar no siempre significa seguir adelante sin cuestionarse; a veces implica pausar, ajustar expectativas o redefinir el camino, porque cambiar, explorar o incluso esperar no es fracasar, sino decidir con mayor conciencia”, indica Carolina Rojas.

Asimismo, subraya la importancia de la salud mental. La ansiedad y el miedo a equivocarse pueden generar la sensación de que la decisión definirá toda la vida. “No estamos frente a una decisión irreversible, ya que las trayectorias educativas hoy son diversas y flexibles, y bajar la carga dramática ayuda a tomar decisiones más sanas y sostenibles en el tiempo”, destaca.

“La educación superior no es una carrera contra el tiempo, sino un proceso de construcción personal”, concluye Carolina Rojas.