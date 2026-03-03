Caída en la concentración escolar: factores que explican la baja atención en clases

La dificultad para mantener la atención en el aula dejó de ser un caso aislado. Profesores y apoderados coinciden en que cada vez más niños y adolescentes se distraen con facilidad, abandonan tareas antes de terminarlas y tienen problemas para sostener el foco durante una clase completa.

Especialistas advierten que la capacidad de concentración de los escolares en Chile muestra una disminución sostenida, con efectos directos en la comprensión y retención de contenidos.

Entre los factores que explican este fenómeno se mencionan el uso excesivo de pantallas y la sobreestimulación digital. En un entorno donde múltiples estímulos compiten por captar atención en segundos, el cerebro se habitúa a recompensas inmediatas.

El problema se hace evidente cuando los estudiantes deben enfrentar clases tradicionales de 45 minutos. Según diversos especialistas, muchos alumnos presentan dificultades para mantener la atención más allá de 10 o 15 minutos continuos, lo que impacta directamente en el aprendizaje.

La escucha como condición del aprendizaje

Junto con los factores tecnológicos, expertos advierten que existe un elemento menos visible pero igualmente relevante: la calidad de la escucha dentro de la sala de clases.

La concentración no depende exclusivamente de la voluntad del estudiante, sino también de las condiciones del entorno. En cursos numerosos o con acústica deficiente, la voz del docente no siempre se distribuye de manera uniforme. Quienes se ubican en la parte posterior del aula deben realizar un esfuerzo adicional para oír con claridad, lo que puede generar desconexión progresiva y distracción.

En ese contexto, ha comenzado a instalarse una discusión sobre la importancia de la acústica escolar como componente estructural de la calidad educativa.

Desde AudioClass, sistema de distribución de sonido desarrollado en Chile, señalan que el objetivo es garantizar que todos los estudiantes escuchen con claridad, independientemente de su ubicación en la sala.

“Hoy, gran parte del aprendizaje ocurre a través de la escucha. Si un estudiante no oye con claridad, queda en desventaja desde el primer minuto”, explicó Simona Rossi, Lead Product Designer.

Impacto en docentes y aprendizaje

De acuerdo con la compañía, un sistema de audio eficiente puede disminuir en más de un 50% el desgaste vocal docente. Estudios internacionales como el Proyecto MARRS (Mainstream Amplification Resource Room Study), desarrollado por el Departamento de Educación de Estados Unidos, han concluido que una acústica optimizada puede aumentar hasta en un 30% la adquisición de aprendizajes.

La problemática también afecta directamente a los profesores. Según datos citados por la empresa chilena WebClass, cerca del 47% de los docentes en Chile presenta problemas vocales en algún momento de su carrera. La necesidad de proyectar la voz durante varias horas al día figura entre las principales causas de desgaste profesional y licencias médicas.

Forzar la voz no solo repercute en la salud del profesor. El cansancio vocal puede traducirse en mayor tensión en el aula, repetición constante de instrucciones y dificultades para sostener la atención del curso.

La implementación de tecnologías de amplificación de sonido se vincula además con el Decreto 83 del Ministerio de Educación y con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), orientados a promover la inclusión de estudiantes con dificultades auditivas, atencionales, migrantes o bilingües.

Aunque el debate educativo suele centrarse en contenidos curriculares o metodologías, la calidad del sonido dentro de la sala comienza a posicionarse como un factor estructural que incide en la concentración, la participación y el rendimiento escolar.