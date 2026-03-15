Casa de estudios con máxima acreditación obtiene 27 Becas ANID y se posiciona tercera a nivel país

La Universidad de Concepción (UdeC) obtuvo 27 Becas de Magíster Nacional otorgadas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) en el proceso de adjudicación más reciente, resultado que posiciona a la institución en el tercer lugar a nivel nacional entre las universidades con mayor número de postulaciones seleccionadas.

El resultado representa un aumento de tres becas respecto del proceso 2025, lo que refleja el fortalecimiento del postgrado institucional y la calidad académica de los programas de magíster que imparte la Casa de Estudios.

Las Becas de Magíster Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) constituyen uno de los principales instrumentos del sistema de ciencia y tecnología del país, orientado a apoyar la formación de capital humano avanzado y el desarrollo de investigación en distintas áreas del conocimiento.

Más información sobre el programa puede revisarse en el sitio oficial de ANID.

UdeC entre las universidades con más becarios ANID en Magíster Nacional

De acuerdo con los resultados del concurso, la Universidad de Chile lidera el ranking nacional con 67 becas adjudicadas, seguida por la Pontificia Universidad Católica de Chile con 29, mientras que la Universidad de Concepción alcanza 27 seleccionados, posicionándose como la tercera institución con mayor número de becarios ANID en Magíster Nacional.

Este resultado confirma el rol de la UdeC como una de las principales universidades del país en formación de capital humano avanzado, investigación científica y desarrollo de programas de postgrado de excelencia.

Las 27 becas adjudicadas se distribuyen en una diversidad de programas de magíster de la Universidad de Concepción, reflejando la fortaleza institucional en distintas áreas disciplinarias.

Entre los programas con mayor número de seleccionados destacan:

Magíster en Ciencias con mención en Botánica – 5 becas

Magíster en Educación – 3 becas

Magíster en Análisis Geográfico – 2 becas

Magíster en Ciencias Ambientales – 2 becas

Magíster en Ciencias de la Computación – 2 becas

Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Eléctrica – 2 becas

También se adjudicaron becas en programas como Astronomía, Ciencias Agronómicas, Física, Oceanografía, Zoología, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Industrial, Literaturas Hispánicas, Matemática y Psicología, entre otros.

Estos resultados evidencian el aporte de la Universidad de Concepción a la formación de profesionales y especialistas en áreas estratégicas para el desarrollo científico, tecnológico y social del país.

Más información sobre la oferta académica de postgrado puede revisarse en la página de postgrado.

Desde la Dirección de Postgrado de la Universidad de Concepción destacan que este resultado refleja el trabajo sostenido por fortalecer la calidad académica de los programas, la investigación y la formación de estudiantes en diversas disciplinas.

El Director de Postgrado de la Universidad de Concepción, Dr. Bernardo Riffo Ocares, señaló que «este resultado reafirma la calidad de nuestros programas de magíster y el compromiso institucional con la formación de capital humano avanzado. El incremento en el número de becas adjudicadas demuestra también el talento de nuestros estudiantes y el trabajo académico que desarrollan nuestros programas de postgrado, contribuyendo al desarrollo científico y profesional del país».

Asimismo, el aumento en el número de becas adjudicadas respecto del año anterior refleja el impacto de las estrategias institucionales orientadas a fortalecer la captación de estudiantes de postgrado y consolidar la excelencia académica de sus programas.

Las Becas ANID de Magíster Nacional permiten que estudiantes destacados puedan realizar estudios avanzados en universidades chilenas acreditadas, contribuyendo a la generación de conocimiento y al desarrollo científico, tecnológico y social de Chile.