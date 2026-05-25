Hacienda advierte que déficit y deuda pública heredada es mayor a lo informado por gobierno anterior

Después de dos postergaciones y semanas de presión política y técnica, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos publicaron finalmente este lunes el esperado Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026. Y el mensaje central del documento fue directo: el deterioro fiscal heredado sería mayor al informado por el gobierno anterior.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que el Ejecutivo detectó una “inconsistencia de relevancia sustantiva” en las proyecciones de deuda pública contenidas en el último IFP elaborado bajo la administración de Gabriel Boric.

Según explicó, el informe del cuarto trimestre de 2025 aumentó las proyecciones de déficit para el período 2026-2030 en alrededor de $13,4 billones, pero ese deterioro no fue reflejado correctamente en la trayectoria de deuda proyectada, que solo aumentó cerca de $3,9 billones. “Quedan debiendo $9,6 billones”, sostuvo Quiroz, equivalente a cerca de US$10 mil millones.

El secretario de Estado insistió en que no existe un problema en la medición de la deuda pasada, sino en la consistencia de las proyecciones futuras elaboradas en el informe anterior. El efecto práctico de la corrección es relevante: según la nueva estimación de Hacienda, la deuda pública superaría el umbral considerado prudente de 45% del PIB antes de finalizar la década.

Mientras el informe anterior proyectaba una deuda equivalente a 42,7% del PIB hacia 2030, la nueva estimación la eleva hasta 46,3%. En términos nominales, la proyección pasa desde unos $165 billones a cerca de $176 billones.

A raíz de la situación, Quiroz informó que instruyó una investigación administrativa interna para determinar cómo se produjo la inconsistencia y establecer responsabilidades. “Determinar si fue un error u otro tipo de elementos”, afirmó.

Déficit también empeora

El IFP además corrigió al alza la proyección de déficit fiscal efectivo para este año. Hacienda estima ahora un déficit de 2,4% del PIB para 2026, frente al 1,9% proyectado en el informe anterior. Incluso, el ministro reconoció que sin medidas correctivas el desbalance podría alcanzar 2,9%.

Parte importante de la diferencia proviene de una menor proyección de ingresos asociados a la ley de cumplimiento tributario. Mientras el gobierno anterior estimaba una recaudación equivalente a 0,7% del PIB, la nueva administración redujo esa expectativa a 0,1%, calificando la proyección previa como demasiado optimista.

El documento llega además después de semanas incómodas para Hacienda y la Dipres. El informe originalmente debía presentarse el 12 de mayo, luego fue reagendado para el 20 y finalmente terminó publicándose este 25 de mayo. Desde el Ejecutivo atribuyeron las postergaciones a revisiones internas, el viaje del ministro al Chile Day en Nueva York y Toronto y la coincidencia con votaciones legislativas relevantes en el Congreso.

Los cambios de fecha generaron inquietud en el Consejo Fiscal Autónomo, que expresó preocupación por la oportunidad y transparencia de la información fiscal en un escenario de mayor estrechez financiera. El organismo además acordó reforzar el monitoreo sobre las proyecciones de deuda pública y sus supuestos técnicos.

Antes de la publicación del informe, Quiroz y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, se reunieron con el CFA para informar parte de las cifras y validar la metodología de cálculo del balance estructural.

El informe publicado este lunes se transforma ahora en la base del decreto fiscal que el gobierno deberá presentar antes del 9 de junio y donde definirá la trayectoria oficial de déficit estructural para todo el mandato de José Antonio Kast.

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