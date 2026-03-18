Acuerdo busca fortalecer la formación en el sector técnico-profesional en Chile

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y Vertebral, Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados, sellaron este lunes 16 de marzo un convenio de colaboración orientado a fortalecer la formación académica y el perfeccionamiento profesional en el sector técnico-profesional en Chile.

El acuerdo, firmado en las dependencias del Instituto Profesional Escuela de Contadores Auditores de Santiago (ECAS), busca ampliar las oportunidades de especialización para docentes, funcionarios y colaboradores de las instituciones asociadas a lo largo del país.

La instancia fue encabezada por Sergio Morales, rector del CFT San Agustín y presidente de Vertebral, junto a Manuel Herrera, director académico de Relaciones Internacionales de UNIR. A ellos se sumaron autoridades del sector, entre ellas Rodrigo Cerón, rector de ECAS, y representantes del gremio.

La alianza permitirá que las 24 instituciones que integran Vertebral accedan a programas de formación universitaria y desarrollo profesional de UNIR, beneficiando a comunidades educativas presentes en más de 30 ciudades del país, desde Arica hasta Punta Arenas.

Acceso a becas y formación flexible

El convenio contempla una serie de beneficios orientados a fortalecer las capacidades del capital humano del sector. Entre ellos, destacan las Becas Alianza de UNIR, que permitirán acceder a programas de máster con hasta un 60% de descuento, además de cerca de 1.000 becas para diplomados.

Al respecto, el presidente de Vertebral, Sergio Morales, destacó el valor de la iniciativa señalando que “desde la perspectiva del gremio, este convenio busca que sus asociados, a través de sus colaboradores docentes y administrativos, puedan profundizar sus conocimientos para un mundo que exige especialización. Estamos abriendo la oportunidad a casi 1.000 becas en diplomados y descuentos muy significativos en magísteres que se compatibilizan con distintas formas de aprendizaje, horarios y perfiles de cargo. Estamos contentos de sumar este convenio de mirada internacional a otros que hemos firmado, como con la Universidad Diego Portales (UDP), buscando siempre formar redes locales e internacionales”.

Morales también subrayó la flexibilidad de la oferta formativa. “Los requerimientos de dominio para un docente, directivo o ejecutivo en un mundo globalizado son variados. Lo que abrimos son oportunidades para que cada uno elija qué le sirve más según su puesto de trabajo o sus aspiraciones de desarrollo dentro de la industria. Ese es uno de los grandes valores agregados de este convenio, sumado al formato online que se adapta a cuando uno pueda, en el lugar y las condiciones que pueda”.

Desde UNIR, Manuel Herrera enfatizó el rol de la tecnología en este tipo de iniciativas, afirmando que “como universidad nativa digital, en UNIR creemos que la transformación de la educación superior requiere integrar tecnología, innovación pedagógica e inteligencia artificial en los procesos formativos. Este convenio con Vertebral nos permite colaborar con una importante red de instituciones técnico-profesionales en Chile, aportando nuestra experiencia en educación online para fortalecer la formación continua y el desarrollo de nuevas capacidades en sus comunidades educativas”.

Por su parte, el rector de ECAS, Rodrigo Cerón, valoró la proyección del acuerdo y agregó que “lo importante para la organización es que necesita generar nuevos pasos e instancias que nos permitan no solo el crecimiento de quienes formamos parte de las instituciones, sino que el crecimiento de nosotros como sector, al empezar a vincularnos con otras realidades. Esto genera nuevas y mejores oportunidades”.

Fortalecimiento del sistema técnico-profesional

Además de los programas de posgrado, el convenio incluye cursos gratuitos de perfeccionamiento dirigidos a funcionarios administrativos, con una duración aproximada de 120 horas y enfocados en diez áreas estratégicas para el desarrollo de habilidades transversales.

La iniciativa busca contribuir al fortalecimiento institucional del sistema técnico-profesional, promoviendo la formación continua, la innovación educativa y el desarrollo de nuevas competencias en sus comunidades.

El acuerdo refleja el interés de ambas entidades por avanzar en la profesionalización del sector y ampliar el acceso a oportunidades de formación de calidad a nivel nacional e internacional.