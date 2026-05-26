PAES de Invierno 2026: recomendaciones de expertos para rendir la prueba y evitar errores

A pocas semanas de una nueva edición de la PAES de Invierno, miles de postulantes afinan su preparación para una instancia que se ha consolidado como una alternativa clave dentro del sistema de acceso a la educación superior. Desde su implementación, esta rendición extraordinaria ha permitido que quienes ya egresaron de enseñanza media puedan mejorar sus puntajes sin esperar un año completo para volver a postular.

El proceso, correspondiente a la Admisión 2027, se realizará los días 15, 16 y 17 de junio y abre nuevas posibilidades para fortalecer una postulación, aumentar las opciones de ingreso a la universidad o acercarse a la carrera deseada.

En ese escenario, especialistas recomiendan enfrentar los días previos con planificación y evitar prácticas que puedan afectar el desempeño, como la sobrecarga de estudio a último minuto. Reforzar contenidos mediante ensayos y familiarizarse con el formato de las pruebas son algunas de las principales sugerencias.

La jefa de la Unidad de Admisión y Acceso de la Universidad de Talca, Tania Mascaró, destacó que una de las principales ventajas de esta rendición es que permite combinar mejores puntajes dentro del mismo año, sin esperar el siguiente proceso anual.

“La PAES de invierno permite rendir la prueba en una fecha adicional dentro del mismo año, entregando mayor flexibilidad y la posibilidad de mejorar resultados, ampliando así las opciones de postulación y las probabilidades de ser seleccionado o seleccionada en la carrera y universidad de preferencia”, explicó.

En cuanto al calendario, el lunes 15 de junio se aplicará la prueba de Matemática 2 (M2) durante la tarde. El martes 16 será el turno de Competencia Lectora en la mañana y Ciencias en la jornada vespertina. Finalmente, el miércoles 17 se rendirá Matemática 1 (M1) por la mañana e Historia y Ciencias Sociales por la tarde.

Los resultados estarán disponibles el viernes 17 de julio, desde las 09:00 horas, a través del portal oficial del DEMRE.

Consejos para enfrentar la prueba

De cara a los días previos a la evaluación, Mascaró llamó a privilegiar el descanso y evitar la sobreexigencia académica de último minuto.

“Es recomendable evitar la sobrecarga de estudio de último minuto y reforzar contenidos clave mediante ensayos o pruebas anteriores, lo que ayuda a familiarizarse con el formato”, detalló.

La especialista también recomendó organizar con anticipación el traslado al local de rendición y dejar preparados los documentos y materiales exigidos, entre ellos la cédula de identidad o pasaporte vigente, el comprobante de inscripción impreso y lápiz grafito con goma.

Entre los errores más comunes que suelen cometer los postulantes, mencionó la mala administración del tiempo, no leer correctamente las instrucciones y equivocarse al traspasar las respuestas a la hoja oficial.

Otro de los aspectos relevantes es el uso de teléfonos celulares durante la rendición. Según explicó, los dispositivos deben mantenerse apagados y guardados en las bolsas selladas entregadas por el DEMRE. Abrirlas antes de finalizar la prueba puede considerarse una falta grave y derivar en la exclusión del proceso.

Finalmente, Mascaró subrayó que esta instancia permite enfrentar el proceso de admisión con mayor planificación y menos incertidumbre. “Hoy los postulantes cuentan con más herramientas para planificar su ingreso a la educación superior y reducir la incertidumbre asociada a una única rendición”, concluyó.