La Universidad de Talca alcanzó un hito histórico, 7 años de acreditación institucional otorgados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Este resultado la posiciona en el nivel más alto del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Chile, incorporándose a un selecto grupo conformado por seis universidades del país con este reconocimiento.

El resultado obtenido certifica el cumplimiento de altos estándares de calidad en cinco dimensiones: docencia y resultados del proceso formativo; gestión estratégica y recursos institucionales; aseguramiento interno de la calidad; vinculación con el medio; e investigación, creación y/o innovación.

El rector de la UTalca, Arcadio Cerda Urrutia, calificó el resultado como un hito histórico. “Este logro refleja el compromiso sostenido de toda la comunidad universitaria y consolida a la Universidad de Talca en el más alto nivel de calidad del país, lo que nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestro proyecto institucional con visión de futuro”, expresó.

Este proceso de acreditación se desarrolló bajo el nuevo modelo de evaluación de la CNA, que incorpora criterios más exigentes y una mirada integral sobre el quehacer institucional de las universidades.

En este contexto, durante los 45 años de trayectoria institucional la Universidad de Talca ha consolidado su trabajo mediante el fortalecimiento del postgrado, la internacionalización y el impulso de la vinculación con el medio, a través de iniciativas culturales y de salud, entre otras acciones orientadas al servicio de la comunidad.

La máxima autoridad universitaria destacó que este resultado reafirma el carácter público de la Universidad de Talca y su compromiso con el desarrollo del territorio, señalando que “la excelencia institucional se construye con las personas en el centro y con una vocación permanente de servicio al país”.

“El desafío ahora es seguir fortaleciendo nuestro proyecto institucional, consolidando esta etapa de desarrollo y asegurando la mejora continua de nuestros procesos para responder a las demandas del entorno y seguir elevando nuestros estándares”, agregó Cerda Urrutia.

La ministra de Educación, María Paz Arzola González, valoró el resultado de la acreditación institucional alcanzada por la casa de estudios, destacando su posicionamiento dentro del sistema de educación superior del país. “Es un orgullo que una universidad estatal esté logrando este nivel de excelencia, además una universidad regional que aporta el desarrollo de su región y muestra una trayectoria de mejora que es muy importante y muy valiosa”. La autoridad agregó que, esto “demuestra la importancia de tener universidades que sean capaces de adaptarse, de renovarse y seguir aportando al desarrollo del país y de las regiones”, afirmó.

Por su parte, el gobernador regional, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, resaltó el impacto de la acreditación de excelencia de la UTalca en el desarrollo del Maule. “Esta acreditación es un reconocimiento al compromiso con la excelencia, la calidad de la educación y su valioso aporte al desarrollo de nuestra región. Como Gobierno Regional valoramos profundamente el rol que cumple la Universidad de Talca en la formación de profesionales y en la construcción de un mejor futuro para el Maule”, señaló.

Desde el mundo privado, Gustavo Rivera, socio fundador de Comercial Multicentro y director de la Fundación Maule recalcó que este reconocimiento, “nos llena de orgullo como maulinos y habla muy bien del trabajo que ha estado desarrollando la universidad a lo largo de los años, donde se ha ido consolidando como una institución que ocupa un lugar muy importante dentro de nuestra región y también en el país”.

La obtención de 7 años de acreditación institucional permite a la Universidad de Talca estar acreditada durante el período 2026 – 2033, consolidando su posición dentro del grupo de instituciones de mayor reconocimiento del sistema universitario chileno.