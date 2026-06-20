Revista chilena Electronic Journal of Biotechnology se posiciona en la elite científica mundial

Un nuevo paso para posicionarse en la elite del conocimiento global, ha dado la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), esta vez de la mano de la revista científica Electronic Journal of Biotechnology (EJB), que logró elevar su factor de impacto en la base de datos Web of Science, avanzando de una puntuación de 2,5 a 3,2.

Este crecimiento refleja una mayor visibilidad y validación internacional de las investigaciones publicadas, además de consolidar una gestión editorial que posiciona a la PUCV como referente en biotecnología.

La publicación, de acceso abierto y periodicidad bimestral, fue creada a fines de los años 90 y se convirtió en una de las primeras revistas exclusivamente digitales del mundo en ingresar a Web of Science. Desde 2014 es publicada por Elsevier, fortaleciendo su alcance global.

Según explicó Graciela Muñoz, académica del Instituto de Biología PUCV y editora de EJB desde sus inicios, “la gestión de la revista se basa en estrategias sustentadas en protocolos de calidad, innovación y eficiencia para maximizar la visibilidad internacional”.

Rigor científico e innovación

El avance en los indicadores responde a “una profunda pasión por la ciencia y un estándar de control sumamente exigente, para transmitir un conocimiento que se ajuste a la verdad”, dijo la profesora Muñoz.

Con un comité editorial de prestigio internacional que llegó a contar entre sus miembros de honor al Premio Nobel James Watson –autor del artículo que proponía la estructura de doble hélice de la molécula de ADN–, la revista aplica un filtro implacable: posee una tasa de aceptación selectiva de apenas el 17%.

“La gestión de la revista se basa en estrategias sustentadas en protocolos de calidad, innovación y eficiencia para maximizar la visibilidad internacional. Gracias a proyectos financiados por la ANID, hemos implementado herramientas tecnológicas avanzadas como graphical abstracts (resúmenes gráficos), audio abstracts y videos interactivos en 360 grados para la sección de materiales y métodos, facilitando la comprensión del trabajo experimental. Estas innovaciones buscan hacer el contenido más atractivo para los lectores, lo que incidiría en el factor de impacto, ya que artículos de alta calidad y con mayor visibilidad tienen mayores probabilidades de ser citados”, explicó la editora.

Durante el último año, la revista publicó investigaciones provenientes de diversos países y áreas de especialización, contribuyendo a generar y transferir conocimiento en biotecnología aplicada en medicina, agricultura y medio ambiente, promoviendo enfoques innovadores para la generación de nuevo conocimiento.

“Existe una necesidad imperiosa de potenciar las plataformas de comunicación para derribar las barreras del lenguaje técnico. Debemos mejorar la divulgación científica para que el conocimiento llegue al público general y pueda impactar en las políticas públicas, cumpliendo así con la deuda social que generan los proyectos financiados con fondos públicos”, subrayó Muñoz.