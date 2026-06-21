Cinco años fortaleciendo la vocación docente desde la Universidad de Concepción 

La conmemoración de los cinco años del Programa Propedéutico Pedagógico de la Universidad de Concepción, PROPEUDEC, constituye una oportunidad para mirar el camino recorrido, reconocer el trabajo desarrollado y proyectar los desafíos en torno a la formación de nuevas generaciones interesadas en la docencia.

El programa nació en un contexto marcado por una preocupación nacional: la disminución del interés por estudiar pedagogía y la necesidad de fortalecer tempranamente la vocación docente en estudiantes de enseñanza media. Desde su origen, se propuso responder a ese escenario mediante una tarea concreta: abrir un espacio formativo para jóvenes con interés en enseñar, acompañarlos en su proceso de decisión vocacional y acercarlos a la vida universitaria desde una mirada pedagógica, social y humana.

La vocación docente no siempre aparece asociada a los puntajes de admisión o a trayectorias escolares lineales, también se expresa en estudiantes que muestran compromiso con otros, interés por aprender, disposición al trabajo colaborativo y sensibilidad frente a los desafíos de la educación. A partir de esa convicción, se comenzó a construir una propuesta orientada a fortalecer capacidades académicas, personales y sociales en jóvenes de tercero y cuarto medio interesados en estudiar pedagogía.

PROPEUDEC acompaña trayectorias, promueve la reflexión y entrega herramientas para comprender el sentido de la profesión docente. Su trabajo no se limita a preparar el ingreso a la educación superior, también busca que las y los estudiantes comprendan qué significa enseñar, cuál es el rol de un profesor en el sistema escolar chileno y la responsabilidad social que implica dedicarse a la educación.

Para esto, desarrolla actividades centradas en el fortalecimiento de habilidades cognitivas, intrapersonales e interpersonales. Las y los estudiantes trabajan dimensiones como el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, la regulación emocional, la reflexión pedagógica y el compromiso con las comunidades educativas.

Esta labor se vincula con la vocación de servicio y compromiso social de la Universidad de Concepción. Desde sus orígenes, la institución ha mantenido un firme compromiso con el desarrollo del país y la formación de profesionales capaces de responder a las necesidades de sus comunidades. PROPEUDEC expresa una dimensión concreta de esta tarea.

Mirar estos cinco años también implica proyectar el futuro. Los desafíos de la educación chilena exigen ampliar las estrategias de atracción temprana hacia las pedagogías, fortalecer el acompañamiento vocacional y estrechar vínculos entre la universidad, los establecimientos escolares y las comunidades. El PROPEUDEC tiene la posibilidad de seguir creciendo como un espacio de formación, orientación y encuentro para jóvenes que ven en la docencia una forma de contribuir al país.

Este quinto aniversario no solo recuerda el comienzo de una iniciativa universitaria, también reafirma una tarea plenamente vigente: acompañar a quienes desean enseñar, reconocer el valor social de la pedagogía y contribuir a la formación de profesoras y profesores para Chile.

En cada estudiante que descubre la docencia como un camino de vida, la Universidad de Concepción proyecta su compromiso con la educación, la equidad y el desarrollo social. Donde nace una nueva vocación, también se enciende la esperanza de transformar comunidades, abrir oportunidades y construir un futuro más humano y justo para las próximas generaciones.