Desde la Patagonia al mundo: el magíster que forma a los nuevos líderes climáticos de América Latina

En un contexto marcado por la urgencia climática y la creciente demanda de profesionales capaces de diseñar soluciones sostenibles, la Universidad de Aysén puso en marcha el primer Magíster en Gestión del Cambio Climático de Chile con un enfoque en la Patagonia. Se trata de una propuesta académica innovadora que, desde el extremo sur del país, busca impactar más allá de las fronteras nacionales.

Con una duración de 15 meses, modalidad híbrida y una cohorte internacional de 17 estudiantes provenientes de Chile, Colombia y Perú, el programa combina formación teórica en línea con una experiencia intensiva en terreno, donde los efectos del cambio climático no son una proyección, sino una realidad visible.

“El magíster además de la enseñanza online, contempla jornadas presenciales recorriendo fiordos, glaciares, estepas y bosques de la Patagonia, lo que permite vincular directamente la formación académica con las problemáticas reales del territorio. Nuestro objetivo es preparar profesionales capaces de responder a la creciente demanda de profesionales preparados/as para el diseño e implementación de acciones climáticas”, explica el Dr. Carlos Zamorano-Elgueta, académico de la UAysén y director del programa.

A ello se suma un cuerpo docente integrado por especialistas de instituciones como la Universidad de Chile, la UFRO, la U. Diego Portales, el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) y científicos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).

“El cambio climático ya no es una amenaza futura, es una realidad que condiciona el bienestar de nuestras comunidades y la viabilidad de nuestra economía”, señala Jhon Ortega Jácome, estudiante del programa y actual director territorial del Ministerio del Trabajo en Norte de Santander, Colombia. Su decisión de cursar el magíster responde, según explica, a la necesidad de contar con herramientas técnicas que permitan diseñar políticas públicas capaces de anticiparse a las crisis ambientales.

Desde una perspectiva institucional, el rector de la Universidad de Aysén, Dr. Víctor Cubillos, destaca el rol estratégico de este tipo de iniciativas en regiones extremas. “Este programa refleja nuestra convicción de que la Patagonia no solo es un territorio vulnerable frente al cambio climático, sino también un espacio privilegiado, un laboratorio natural para generar conocimiento y formar profesionales capaces de liderar transformaciones con impacto global”.

La relevancia de este tipo de formación cobra especial sentido en el contexto de los compromisos internacionales asumidos por Chile, como el Acuerdo de París y la Ley Marco de Cambio Climático, que exigen fortalecer el capital humano avanzado en materias de mitigación y adaptación.

El programa cuenta con la colaboración del climatólogo René Garreaud, académico de la Universidad de Chile e investigador del CR2, para quien comprender el fenómeno desde una perspectiva territorial es clave. “El cambio climático lo percibimos muchas veces como tendencias de largo plazo, pero también implica cambios en la intensidad y frecuencia de eventos extremos, como olas de calor o lluvias intensas, que son los que generan mayor impacto en la sociedad”.

Esa conexión entre teoría y realidad es precisamente uno de los aspectos más valorados por quienes cursan el programa. “He encontrado en esta formación un espacio donde la teoría se vuelve permanente acción”, afirma Ortega, quien destaca la posibilidad de aplicar directamente los conocimientos en su trabajo público.

Desde otra vereda, Claudia Arellano, consultora en cambio climático, releva el valor de estudiar el fenómeno en su propio contexto. “Me importaba que el conocimiento fuera desarrollado in situ. La Patagonia es el escenario perfecto para aprender y observar directamente los impactos del cambio climático”.

El programa, que ya se encuentra en ejecución, abrirá un nuevo proceso de postulación a partir de noviembre de 2026, convocando a profesionales de diversas disciplinas, desde ingeniería y ciencias naturales hasta ciencias sociales y salud, interesados/as en liderar procesos de transformación en sus territorios.