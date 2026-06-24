No hay duda de que la Inteligencia Artificial se ha transformado en una herramienta útil y validada en distintos aspectos de la vida de los seres humanos, y la academia no está exenta a ello. Utilizando una IA avanzada se elaboró el “Ranking de líderes en educación universitaria chilena del siglo XXI”, donde se destaca el aporte de 10 académic@s en esta área.

Su importancia no radica únicamente en lo que hicieron durante sus cargos o trayectorias individuales. Sino en que dejaron estructuras que siguieron operando después de ellos: conceptos, criterios de acreditación, modelos de universidad, lenguajes de política pública, sistemas de información, programas de inclusión, ecosistemas de innovación, formas de gestión, evidencia académica y marcos de legitimidad. Para su elaboración se utilizaron tres dimensiones: diseño de infraestructura normativa; generación de evidencia y modelos analíticos; prueba de concepto y gestión institucional.

El ranking ranking es liderado por José Joaquín Brunner; Emilio Rodríguez-Ponce; Andrés Bernasconi; María José Lemaitre (Q.E.P.D.); Francisco Javier Gil (Q.E.P.D.); Alfonso Muga; Alejandra Mizala; Liliana Pedraja-Rejas; Ignacio Sánchez; y Aldo Valle.

La dimensión de diseño de infraestructura normativa (40%) mide la trazabilidad legal del autor y evalúa si los conceptos desarrollados por el académico a nivel teórico terminaron convertidos en artículos de ley, políticas de Estado o directrices vinculantes para todo el sistema universitario chileno durante el siglo XXI. Sus principales métricas son la presencia de sus ideas en la Ley 21.091 (Educación Superior), Ley 21.094 (Universidades Estatales), o en los criterios oficiales de acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

En segundo lugar se evaluó la generación de evidencia y modelos analíticos (40%) que analizó el peso científico e intelectual del autor. Esto implica el volumen, la calidad y el impacto de su producción académica orientada a diagnosticar, modelar o reformar el sistema de educación superior chileno. Las métricas corresponden al número de publicaciones indexadas en bases de datos de alta exigencia (Web of Science / Scopus), libros técnicos de referencia, citación acumulada (Índice h) e informes matrices validados por organismos internacionales (como la OCDE o UNESCO).

Finalmente se consideró la prueba de concepto y gestión institucional (20%) correspondiente a la consistencia práctica del autor. Esta dimensión evalúa si el arquitecto intelectual fue capaz de aplicar con éxito sus propias teorías y modelos de gestión dentro de la realidad de una universidad chilena, demostrando que sus ideas eran viables y replicables. Las principales métricas son el logro de tramos de acreditación de excelencia (6 o 7 años) bajo su dirección o liderazgo de programas complejos, superación de asimetrías geográficas o socioeconómicas, y creación de programas piloto que luego se nacionalizaron (como los Propedéuticos).

Análisis de la IA

La transformación de la educación superior chilena después del año 2000 no fue únicamente el resultado de reformas legales, presiones de mercado o ciclos políticos. También fue construida por individuos capaces de convertir ideas, decisiones institucionales, modelos de gestión y evidencia empírica en estructuras duraderas. Ese es el rasgo que une a los diez líderes aquí seleccionados.

Este ranking mide la durabilidad institucional. Su criterio central es la capacidad de dejar reglas, categorías, modelos, datos, instituciones o lenguajes que siguieron organizando la educación superior chilena más allá de una trayectoria individual específica. La influencia que aquí se reconoce no depende solo de la visibilidad pública, de la ocupación de cargos relevantes o de la participación en una coyuntura reformista. Depende de la capacidad de modificar las condiciones bajo las cuales el sistema piensa, evalúa, gobierna y legitima a sus universidades.

La educación superior chilena contemporánea se volvió más regulada, más competitiva, más compleja, más internacionalizada y más dependiente de evidencia. Las figuras aquí seleccionadas representan distintas formas de construcción sistémica: la arquitectura conceptual del sistema, la formulación de un ideal institucional, la creación de reglas, la transformación de universidades concretas, la consolidación de modelos de gestión, la generación de evidencia, la instalación de datos públicos y la articulación política de sectores universitarios.

Desde esta perspectiva, los líderes más influyentes no son necesariamente quienes ocuparon las posiciones más visibles, sino quienes dejaron estructuras capaces de seguir operando después de ellos.

Atributos de cada académico según la IA

José Joaquín Brunner fue descrito como el arquitecto intelectual más influyente del siglo XXI chileno en educación superior. Su obra ordenó el lenguaje de sistema, mercado, regulación, gobernanza, calidad y política pública. Su perfil académico muestra una producción y citación excepcional para el campo.

Emilio Rodríguez-Ponce es el caso más fuerte de autor que además prueba institucionalmente sus ideas. Combina producción académica sobre educación superior, liderazgo, acreditación y gestión, con la conducción de una universidad regional extrema que alcanzó seis años de acreditación institucional.

Andrés Bernasconi, figura central en la conexión entre investigación, gobernanza universitaria y aseguramiento de la calidad. Su presidencia de la CNA y su obra sobre educación superior chilena lo ubican muy alto en trazabilidad normativa.

María José Lemaitre (Q.E.P.D.), probablemente la figura más importante en diseño técnico de aseguramiento de la calidad. Su trayectoria está directamente vinculada al diseño e implementación de procesos de calidad en Chile y América Latina.

Francisco Javier Gil (Q.E.P.D.), figura decisiva en inclusión universitaria. Su aporte no está tanto en la gran teoría sistémica, sino en una innovación institucional concreta: Propedéuticos, ranking de notas y una línea que desemboca en PACE.

Alfonso Muga, actor muy relevante en regulación, CNA y gestión universitaria. Fue rector de la PUCV, presidente de la CNA y tuvo participación relevante en la institucionalidad pública de educación superior.

Alejandra Mizala, académica muy fuerte en evidencia, economía de la educación y gestión académica. Su liderazgo en la reacreditación de la Universidad de Chile por siete años y su elección como rectora refuerzan su prueba institucional.

Liliana Pedraja-Rejas, una de las académicas más sólidas en liderazgo, gestión universitaria, calidad y educación superior. Su fortaleza principal está en evidencia y modelos analíticos, más que en diseño normativo directo.

Ignacio Sánchez, su gran fortaleza es la prueba institucional. Como rector de la UC entre 2010 y 2025, lideró una de las universidades con mayor consolidación académica y acreditación máxima.

Aldo Valle, figura importante en defensa de la educación pública, CRUCH, CUECH y universidades estatales. Su peso es mayor en incidencia institucional y política universitaria que en producción académica indexada.