Cinco nuevos programas de magíster en modalidad e-learning e hibrída en universidad regional

La Universidad Católica de Temuco fortaleció su oferta de posgrado con la incorporación de cinco nuevos programas de magíster, ampliando las oportunidades de especialización para profesionales en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo económico, social, ambiental y cultural, legal y judicial. La nueva oferta está conformada por los magísteres en Administración de Empresas, Filosofía, Género para la Equidad Social, Gestión de Conflictos: Mediación, Negociación y Arbitraje, y Valorización y Gestión Tecnológica de Residuos, impartidos en modalidades e-learning e híbrida.

En ese contexto, la rectora de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Momberg Alarcón, destacó que la incorporación de estos nuevos programas refleja el compromiso institucional con una formación de posgrado pertinente y de calidad, señalando que “La incorporación de estos cinco nuevos programas de magíster reafirma el compromiso de nuestra Universidad con una formación de posgrado de excelencia, pertinente y conectada con los desafíos de la región y del país. Ampliamos oportunidades de especialización en áreas estratégicas mediante modalidades flexibles que facilitan el acceso de más profesionales, contribuyendo así a la formación de capital humano avanzado y al desarrollo sostenible de nuestra sociedad.”

La apertura de estos programas responde al propósito institucional de ampliar las alternativas de formación de posgrado con propuestas pertinentes a las necesidades del territorio y del país, incorporando modalidades que facilitan el acceso de profesionales que buscan continuar su especialización.

En esa línea, el vicerrector de Investigación y Posgrado, Claudio Inostroza-Blancheteau, destacó que esta nueva oferta representa un avance en el compromiso de la Universidad con la formación de capital humano avanzado.

“Los nuevos magísteres en Administración de Empresas, Filosofía, Género para la Equidad Social, Gestión de Conflictos: Mediación, Negociación y Arbitraje, y Valorización y Gestión Tecnológica de Residuos amplían nuestras oportunidades de formación en áreas estratégicas para el desarrollo económico, social, ambiental, cultural, legal y judicial. Además, incorporan modalidades flexibles, como e-learning y la estrategia HyFlex, facilitando el acceso a profesionales que buscan seguir especializándose sin dejar de lado sus responsabilidades laborales y personales.

Así mismo, Gonzalo Díaz Crovetto, Director General de la Escuela de Posgrado destacó que “Estos nuevos programas buscan consolidar una oferta situada en los intereses, demandas y problemáticas de la Región, adecuando para ello, modalidad de aprendizaje y enseñanza más flexibles tanto para el desarrollo de competencias del ámbito profesional, como académico.”

Entre las nuevas incorporaciones se encuentra el Magíster en Administración de Empresas, un programa profesional que marca la incorporación de esta área disciplinar a la oferta de posgrado de la Universidad. Impartido en modalidad híbrida, busca facilitar el acceso a profesionales de distintos territorios mediante una metodología flexible.

Al respecto, su director, Jairo Dote Pardo, destacó que el programa fortalecerá la vinculación entre la formación académica y el mundo profesional. “Hemos establecido una fuerte vinculación con instituciones clave, como el Banco Central, la CMF y las Big Four, para ofrecer a las y los estudiantes espacios de participación profesional, pasantías y oportunidades reales de inserción laboral.” destacó.

Por su parte, el Magíster en Filosofía corresponde a un programa académico orientado a la formación de investigadoras e investigadores, promoviendo una visión amplia de la disciplina a partir del diálogo entre distintas corrientes filosóficas. Su director, Luciano Garófalo Rodríguez, explicó que uno de los principales atributos del programa es la diversidad de perspectivas que ofrece a sus estudiantes.

“A través de nuestros cursos, ofrecemos la posibilidad de aprender tanto desde la corriente analítica, vinculada al estudio del conocimiento, las neurociencias y la inteligencia artificial, como desde una corriente crítico-histórica y sistemática. Así, nuestros egresados adquieren una mirada amplia y completa de la disciplina bajo dos grandes pilares: el pluralismo y el pensamiento crítico.”

La nueva oferta también incorpora el Magíster en Género para la Equidad Social, un programa profesional dirigido a quienes buscan integrar el enfoque de género en distintos ámbitos de la gestión institucional, especialmente en políticas públicas y cuidados. En este contexto, su directora, María Cecilia Fernández Darraz, destacó el carácter innovador de la iniciativa.

“Este magíster marca un hito al ser el primero en su tipo fuera de la Región Metropolitana y el primero en el sur del país, promoviendo una reflexión situada e interseccional para comprender los fenómenos sociales desde y para nuestro territorio.”

Otro de los programas es el Magíster en Valorización y Gestión Tecnológica de Residuos, orientado a fortalecer las capacidades profesionales para enfrentar los desafíos asociados a la gestión sostenible de residuos desde una perspectiva técnico-científica y normativa.

Su director, Francisco Cabrera Barriga, señaló que el programa busca contribuir a la formación de especialistas que respondan a una necesidad existente en el país.

“El programa entrega una sólida formación técnico-científica y legislativa para mitigar la falta de masa crítica en el país. Así, nuestras y nuestros graduados se convertirán en piezas clave para el futuro, capaces de liderar cargos públicos o empresariales que aumenten la productividad y reduzcan los impactos ambientales utilizando herramientas avanzadas como el análisis de ciclo de vida.”

La nueva oferta se completa con el Magíster en Gestión de Conflictos: Mediación, Negociación y Arbitraje, un programa profesional impartido en modalidad e-learning, que amplía las alternativas de especialización para profesionales interesados en la resolución colaborativa de conflictos mediante una formación completamente a distancia, y que se trata de una actualización de una posgrado que existía anteriormente en nuestra casa de estudio, pero que se impartía de forma tradicional.

Con la incorporación de estos cinco programas, la Universidad Católica de Temuco continúa fortaleciendo su oferta de posgrado, ampliando las alternativas de formación para profesionales y contribuyendo al desarrollo de capacidades en áreas estratégicas para la región y el país, consolidándose actualmente con una oferta de 7 programas de doctorados y 15 programas de magister.