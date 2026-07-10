“La república de los pájaros” de Niall Binns: un catálogo para combatir la extinción

I

Un verdadero placer y privilegio ha sido presentar, junto a Olga Muñoz, el libro La República de los pájaros de Niall Binns (magníficamente editado por Guillermo Escolar) en la librería Rafael Alberti de Madrid (24-06-26). Un público entusiasta asistió a la presentación de un nuevo libro de uno de los hispanoamericanistas más originales y productivos de España.

Binns estudio en Oxford, luego en la PUC de Chile y se doctoró en la U. Complutense. Hoy es catedrático. Pertenece a la nueva generación de hispanoamericanistas, que en Madrid, Salamanca, Sevilla, Alicante o Barcelona han construido una red de programas de formación e investigación.

A esta nueva generación de se debe el posicionamiento y gusto por los narradores y poetas del otro lado del Atlántico y buena parte del reconocimiento que han recibido. Ensayista, poeta, traductor y editor acumula una obra sobresaliente. Destacan sus trabajos sobre poesía chilena, en una primera etapa, sobre Jorge Teillier y Nicanor Parra.

Sobre ambos ha publicado en España importantes antologías y estudios. De Parra además ordenó y publicó, junto a Ignacio Echeverría, sus Obras Completas & algo + (2006-2011). Es, además, responsable, junto a una decena de investigadores, de estudiar y sistematizar la producción ensayística y literaria surgida del inapelable impacto de la Guerra Civil Española Hispanoamérica (https://www.ucm.es/literaturashispanicas/el-impacto-de-la-guerra-civil-espanola-en-la-vida-intelectual-de-hispanoamerica-2007-2011). Catorce libros, decenas de artículos, seminarios y congresos son el resultado de ese trabajo monumental.

Ahora impulsa junto a Jesús Cano, y otros dieciséis investigadores, el proyecto Biodiversidad poética. Representación de las aves y competencia ornitológica en la poesía latinoamericana, el que forma parte de una línea de trabajo sobre poesía y ecología iniciada con la publicación de ¿Callejón sin salida? La crisis ecológica en la poesía hispanoamericana (2004). En este vuelo lo acompaña un magnífico grupo de académicos, poetas e investigadores de uno y otro lado del Atlántico. Otra virtud, de nuestro autor: la capacidad para convocar grupos de trabajo, amistad y encuentro.

II

La república de los pájaros. Aves en la literatura hispanoamericana, es un libro escrito por alguien que conoce y vive las costumbres de los pájaros con una soltura y naturalidad asombrosas. Es un libro fascinante para maravillarse con las aves pues está escrito, al mismo tiempo, por un filólogo profesional y ornitólogo autodidacta o mejor por un poeta y pajarero.

Como señala Jesús Cano, en el prólogo, el libro es un programa político y ecológico. Y yo agregaría también un programa emocional, vital, vivencial, porque la política y la micropolítica se unen aquí magistralmente. No solo lee cómo los poetas miran y comprenden (o no) a los pájaros, sino que, además, en esa trayectoria desnuda el “secreto profesional” (como diría Vallejo) de quienes nos dedicamos a leer e interpretar lo que otros escriben.

La República de los pájaros de Niall Binns es una crítica a lo que hemos perdido, a lo que se nos ha disuelto o hemos disuelto como especie humana: nuestra cada vez menor capacidad de nombrar y con ello comprender, la naturaleza. El libro nos recuerda cómo nuestra competencia biológica, ornitológica, botánica, ictiológica, micológica o malacológica ha disminuido al mismo ritmo en que disminuyen las especies del planeta. Y en la medida en que esas competencias disminuyen o se extinguen, disminuye también nuestra competencia lingüística y nuestra imaginación literaria. Si un poeta o narrador hispanoamericano nos habla de una tenca, un chercán o un choroy ¿de qué nos habla?

Magnífica es la lectura de un Huidobro que nunca nombra un ave americana y cuya poesía está poblada de europeos ruiseñores y alondras. De ahí la fascinación de Niall por W. H. Hudson que atraviesa el libro, viajero, pajarero y escritor, observador incansable de las costumbres y hábitos de las aves y, contradictoriamente, cazador también de maravillosos ejemplares.

Contra esa pérdida de competencia, o la costumbre universalista de muchos poéticos poetas de nombrar genéricamente a las aves, este libro destaca a aquellos escritores hispanoamericanos capaces de nombrar por vez primera las aves americanas. Frente a los pájaros literarios que amaba Huidobro, Binns nos enseña cómo Pablo Neruda, Gabriela Mistral o Pablo Antonio Cuadra, descubrieron y nombraron una ornitología nueva. Neruda, sobre todo, incansable observador dedicó a las aves decenas de poemas y es uno de los primeros poetas en dedicarle un libro-católogo: “Arte de pájaros”.

Magnífico y divertido es el capítulo “Amados por naturalistas y poetas, maltratados por la Real Academia”. Vimos, junto al querido poeta y profesor Walter Hoefler, surgir la idea cuando reunidos en Chile, Niall se quejaba de los desaciertos real-academicistas. Un ejemplo de competencia y erudición ornitológica y poética sobre tres de los más hermosos pájaros americanos: el chercán, la tenca y la calandria. Y un alegato contra el eurocentrismo cultural de la RAE, que define al chercán como semejante al ruiseñor, pero de canto menos dulce (habrase visto), o a la tenca como “alondra de tres colas”, entre otras linduras, imprecisiones o vulgares errores, que Niall contribuye a corregir. Es de esperar que la RAE lo escuche.

La República de los pájaros es un bello alegato para describir y escribir lo propio en América, Europa o en cualquier lugar del planeta. Ante un mundo que se derrumba y tiende a desaparecer como lo conocimos, la poesía en su nombramiento de pájaros puede ser un “catálogo para combatir la extinción” como se titula el Capítulo VIII.

Pero si no son sólo los grandes pájaros prestigiosos, los del canon estético, los que habitan esta República, tampoco son sólo los grandes maestros de la poesía. No sólo Darío, Neruda, Mistral, Huidobro, Aridjis, sino también los poetas contra canónicos, los pájaros de plumas menos vistosas: Eduardo Chirinos, Elvira Hernández, Rosabetty Muñoz, Humberto Ak’Abal, Lorenzo Aillapán, Leonel Lienlaf o Tes Nehuén.

Poeta al fin Niall Binns, cierra este magnífico libro con un poema titulado “Epílogo BiodiVerso”, que recorre sus lecturas pajareras desde las aves carroñeras de Homero hasta y, sobre todo, los poetas de hoy, compañeros de oficio en el arte de contar y cantar pájaros.

La publicación de este nuevo libro de Binns abre ciertamente una línea de trabajo y creación intelectual fructífera.