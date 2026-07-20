PAES de Invierno: expertos llaman a tomar una decisión informada sobre la carrera a estudiar

Los resultados de la PAES de Invierno se dieron a conocer este 17 de julio, mientras que la inscripción para la PAES Regular estará abierta hasta el 22 de julio a las 13:00 horas. Expertos en orientación vocacional advierten que tomar una decisión académica basada únicamente en el puntaje puede llevar a elecciones apresuradas y alejadas de los intereses personales.

La publicación de los resultados de la PAES de Invierno marcará un momento relevante para miles de estudiantes que buscan ingresar a la educación superior. A pocos días del cierre del proceso de inscripción para la prueba regular, muchos deberán decidir si rendir nuevamente uno o más exámenes y, en paralelo, comenzar a definir sus alternativas académicas para el próximo proceso de admisión.

A diferencia de quienes reciben sus resultados a fines de año y cuentan con un período más acotado para postular, los estudiantes que rindieron la prueba de invierno tendrán varios meses antes de las postulaciones de enero. Este tiempo, señalan especialistas, puede ser una oportunidad para analizar con mayor profundidad las ponderaciones, investigar distintas carreras y comparar opciones según intereses, habilidades y expectativas personales.

“El problema no es partir por el puntaje, sino quedarse solo en el puntaje. Elegir una carrera supone reducir alternativas a partir de distintos criterios, como los intereses, las habilidades, los valores y la proyección laboral”, explica Sergio Gómez, coach vocacional de la plataforma chilena de evaluación y orientación vocacional Edumetrics. El riesgo, agrega, aparece cuando la cifra termina ofreciendo una respuesta rápida frente a preguntas que todavía no han sido abordadas por el estudiante.

La importancia de mirar más allá del resultado de la prueba

Entre las señales de una elección poco reflexionada se encuentran estudiantes que evalúan carreras muy distintas entre sí sin poder explicar qué los motiva en cada una, jóvenes que desconocen las mallas curriculares y los campos laborales de sus opciones, o quienes esperan que el resultado de la prueba defina completamente su futuro académico.

A esto se suma la percepción de que escoger una carrera es una decisión definitiva, una idea que puede aumentar la presión y llevar a que algunos jóvenes posterguen la elección o permitan que factores externos —como la opinión familiar, de amigos o el propio puntaje— tengan un peso mayor al necesario.

“Tener intereses claros no significa necesariamente tener claridad vocacional. La claridad aparece cuando el estudiante comprende cómo esos intereses se relacionan con sus habilidades, sus condiciones reales y el proyecto de vida que quiere construir”, sostiene Susana Valenzuela, cofundadora de Edumetrics.

Según la especialista, identificar un área de interés es solo el primer paso. También es necesario conocer cómo se estudia una carrera, cuáles son sus distintas áreas de desempeño y qué implica en la práctica ejercer una determinada profesión.

Conocer la carrera antes de tomar una decisión

Para Valenzuela, esta etapa requiere diferenciar entre tener una preferencia y contar con la información necesaria para tomar una decisión informada.

“Un estudiante puede decir que tiene clarísimo que quiere estudiar Psicología, pero si solo conoce el área clínica, todavía no ha explorado realmente la carrera. Tener una preferencia no es lo mismo que contar con información suficiente para decidir”, añade Valenzuela.

Por esta razón, los especialistas recomiendan que los estudiantes aprovechen los meses previos a la postulación para investigar las instituciones, revisar planes de estudio, conversar con alumnos de cursos superiores, docentes y profesionales del área, además de conocer los espacios donde se desarrolla laboralmente cada profesión.

Las consecuencias de una elección poco informada

Una decisión tomada sin suficiente exploración puede reflejarse durante el primer año de educación superior. Según cifras del Servicio de Información de Educación Superior, la retención se ha mantenido en torno al 75% y 76%, lo que significa que cerca de uno de cada cuatro estudiantes no continúa en la misma carrera e institución al año siguiente.

“El incumplimiento de expectativas es, muchas veces, la consecuencia de una exploración que no se hizo. Se elige desde lo que se cree que es una carrera y no desde lo que realmente implica estudiarla y ejercerla”, concluye Gómez.