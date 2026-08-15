Universidad inaugura consorcio latinoamericano para fortalecer Estudios Coreanos

La Universidad Central inauguró oficialmente el Programa KF Global e-School U.CENTRAL-América Latina de Estudios Coreanos, iniciativa de la Korea Foundation que conecta a universidades de la región para ampliar las oportunidades de formación, intercambio e investigación académica en torno a Corea.

El consorcio reúne a la Universidad Nacional de La Plata, Argentina; la Universidad Nacional de Colombia; el Instituto Tecnológico Metropolitano de Colombia; la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Central de Chile.

Durante la ceremonia, el rector de la Universidad Central, Santiago González Larraín, destacó la trayectoria que la institución ha construido en este ámbito y el nuevo alcance regional que adquiere con la iniciativa. “Para nuestra casa de estudios es un honor asumir el desafío de liderar este consorcio que reúne a seis universidades de Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Chile”, afirmó.

La máxima autoridad académica agregó que el programa “representa una nueva etapa en el trabajo desarrollado por la Universidad Central durante más de una década, a través de iniciativas como el Instituto Rey Sejong Santiago, el Magíster en Estudios Coreanos y otras instancias de formación y colaboración académica”.

Una red académica para América Latina

El programa permitirá que estudiantes de las universidades participantes accedan a cursos online y sincrónicos impartidos por especialistas. Durante el segundo semestre de 2026 se abordarán contenidos relacionados con la historia contemporánea de Corea, sus políticas económicas, innovación industrial, literatura y traducción. Para 2027 se proyectan nuevas asignaturas sobre cultura coreana, género y movimientos sociales, democracia y sociedad.

El presidente de la Korea Foundation, Guido Song, destacó la trayectoria de colaboración con la U. Central y su aporte al desarrollo de los Estudios Coreanos en América Latina. “La Universidad Central de Chile, que ha liderado la investigación y educación en estudios coreanos en América Latina, se convierte hoy en la institución central de KF Global e-School en Estudios Coreanos”.

La directora del programa KF Global e-School U.CENTRAL-América Latina, Dra. Jinok Choi, explicó que la propuesta busca fortalecer la colaboración entre las instituciones participantes y ampliar progresivamente esta red. “El programa tiene como objetivo promover y ampliar la educación de los Estudios Coreanos en toda América Latina, así como también establecer redes cooperativas en la región”.

Además de las clases online, se contemplan actividades académicas presenciales y un seminario internacional para estudiantes destacados. La organización también mantiene conversaciones con otras universidades interesadas en incorporarse al consorcio en próximos periodos.

Un puente académico entre Corea y América Latina

El embajador de la República de Corea en Chile, Hak-Jae Kim, valoró la creación del consorcio como una nueva instancia para profundizar los vínculos entre Corea y América Latina mediante la educación y la investigación. “Este creciente interés ha trascendido el ámbito cultural para proyectarse también en la educación y la investigación académica”.

El diplomático destacó además el liderazgo de la Universidad Central en la creación de esta red y su trayectoria en el desarrollo de los Estudios Coreanos, proyectando nuevos espacios de colaboración entre universidades, académicos y estudiantes.

El programa se desarrolla bajo el alero de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, a través del Centro de Estudios Comparados de Corea. Para el decano Marco Moreno Pérez, esta iniciativa representa una oportunidad para abordar la experiencia coreana desde una perspectiva comparada y multidisciplinaria. “No es solo aprender de Corea, es aprender mirándonos mejor a nosotros mismos a través de ella”.

La ceremonia incluyó la firma de un convenio entre la Universidad Central de Chile y Korea Foundation, además de un acuerdo de cooperación para fortalecer los Estudios Coreanos en la Macrozona Norte.