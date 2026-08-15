Lo+leído
[Lo+Leído] Kast recurre al TC contra reconexión gratuita de servicios en zonas siniestradas
El Presidente impugnó la norma que exige restituir, sin cobro ni pago previo, agua, electricidad y gas a hogares y mipymes de Valparaíso, Ñuble y Biobío. El Ejecutivo sostiene que vulnera el artículo 69 de la Constitución.
- El Presidente José Antonio Kast presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar el artículo 31 de la megarreforma, que obliga a las empresas distribuidoras a reconectar gratuitamente servicios básicos suspendidos por deudas en zonas afectadas por incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío.
- El requerimiento, firmado también por los ministros José García, Jorge Quiroz, Ximena Rincón y Louis de Grange, sostiene que la norma no guarda relación directa con las ideas matrices del proyecto y que infringiría el artículo 69 de la Constitución.
- La disposición, impulsada por la diputada Sofía González, beneficia a usuarios residenciales y mipymes cuyos suministros fueron cortados por falta de pago antes o durante la declaración de catástrofe.
- El artículo fija plazos máximos para la reposición de electricidad, gas, agua potable y alcantarillado; prohíbe cobros asociados a la reconexión y permite exigir judicialmente el cumplimiento de estas obligaciones.
- El Ejecutivo argumenta que la norma fue incorporada a un proyecto enfocado en reconstrucción y reactivación económica, sin análisis técnico específico ni audiencias con organismos involucrados. Con esta acción, la megarreforma suma cuatro requerimientos ante el Tribunal Constitucional.
Siga Leyendo en El Mostrador