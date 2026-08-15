[Lo+Leído] Kast recurre al TC contra reconexión gratuita de servicios en zonas siniestradas

El Presidente impugnó la norma que exige restituir, sin cobro ni pago previo, agua, electricidad y gas a hogares y mipymes de Valparaíso, Ñuble y Biobío. El Ejecutivo sostiene que vulnera el artículo 69 de la Constitución.

El Presidente José Antonio Kast presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar el artículo 31 de la megarreforma, que obliga a las empresas distribuidoras a reconectar gratuitamente servicios básicos suspendidos por deudas en zonas afectadas por incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío.

El requerimiento, firmado también por los ministros José García, Jorge Quiroz, Ximena Rincón y Louis de Grange, sostiene que la norma no guarda relación directa con las ideas matrices del proyecto y que infringiría el artículo 69 de la Constitución.

La disposición, impulsada por la diputada Sofía González, beneficia a usuarios residenciales y mipymes cuyos suministros fueron cortados por falta de pago antes o durante la declaración de catástrofe.

El artículo fija plazos máximos para la reposición de electricidad, gas, agua potable y alcantarillado; prohíbe cobros asociados a la reconexión y permite exigir judicialmente el cumplimiento de estas obligaciones.

El Ejecutivo argumenta que la norma fue incorporada a un proyecto enfocado en reconstrucción y reactivación económica, sin análisis técnico específico ni audiencias con organismos involucrados. Con esta acción, la megarreforma suma cuatro requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Siga Leyendo en El Mostrador