Universidad realizará taller gratuito para postular a la Beca ANID de Doctorado 2026

La Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Temuco (UCT) realizará el próximo 9 de septiembre de 2026, a las 11:00 horas, un Taller de Postulación a la Beca ANID Doctorados, instancia gratuita y abierta a estudiantes, profesionales e investigadores interesados en acceder a financiamiento para cursar estudios doctorales en Chile.

La actividad se desarrollará en modalidad 100% online, permitiendo la participación de personas de todo el país que estén evaluando continuar su formación académica a través de un programa de doctorado.

¿Qué es la Beca ANID Doctorados?

Las becas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) constituyen uno de los principales instrumentos de apoyo para la formación de capital humano avanzado en Chile. Cada año, miles de postulantes compiten por estos beneficios, que permiten financiar estudios de doctorado y potenciar carreras vinculadas a la investigación, la innovación y el desarrollo científico.

En este contexto, conocer en detalle los criterios de evaluación, los documentos requeridos y las mejores prácticas para presentar una postulación sólida puede marcar una diferencia significativa en los resultados del proceso.

Taller entregará claves para una postulación exitosa

El taller será impartido por el Dr. Cristian Alister, quien abordará paso a paso el proceso de postulación a la beca, entregando recomendaciones para optimizar cada sección del formulario y evitar errores frecuentes.

Durante la jornada se revisarán aspectos fundamentales como:

Requisitos y criterios de elegibilidad.

Preparación de antecedentes académicos.

Elaboración y presentación del currículum vitae.

Diseño y formulación del proyecto de investigación.

Importancia y preparación de las cartas de recomendación.

Consejos para fortalecer el perfil del postulante.

Además, se habilitará un espacio para resolver dudas y consultas de los participantes respecto de las distintas etapas del proceso.

Cómo participar en el taller de postulación ANID

La inscripción es gratuita y está abierta a personas de todas las disciplinas interesadas en postular a la Beca ANID Doctorados.

Los interesados pueden registrarse a través del WhatsApp +56 9 7467 1745 o escribiendo al correo contactoposgrado@uct.cl.

La actividad se realizará mediante la plataforma Zoom y el enlace de acceso será enviado exclusivamente a quienes completen su inscripción previamente.

Para más información sobre esta y otras actividades de formación avanzada, la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Temuco invita a seguir sus redes sociales en @posgrado.uct o contactar directamente a través de sus canales oficiales.