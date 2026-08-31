David Bravo alerta que Chile arrastra seis años de crisis laboral: faltan 390 mil empleos

El desempleo llegó a su mayor nivel en cinco años, pero para el economista David Bravo el problema laboral de Chile viene de mucho más atrás. El director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica advirtió que el país arrastra más de seis años sin conseguir recuperarse completamente del golpe provocado por la pandemia y que todavía faltan cerca de 390 mil empleos para volver a la situación previa a 2020.

“Esta no es una crisis que tenemos hoy día en el mercado laboral, de estos meses o del último año, sino que en realidad, en estricto rigor, es una crisis de la que nosotros no hemos salido”, afirmó Bravo en entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Francisca Castillo.

El diagnóstico se produce luego de que la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas situara la desocupación en 9,5% durante el trimestre móvil mayo-julio, su mayor registro en cinco años.

Con el último resultado, el desempleo acumula 43 meses consecutivos sobre el 8% y cuatro por encima del 9%. En doce meses, además, la tasa aumentó 0,8 puntos porcentuales.

Para Bravo, sin embargo, concentrarse únicamente en los últimos registros impide observar la profundidad del deterioro. El economista sostuvo que ya son 77 meses en los que el mercado laboral no ha conseguido dejar completamente atrás la crisis que comenzó con la llegada del Covid-19.

“Llevamos prácticamente más de seis años en los que no logramos salir de esa crisis. Todavía estamos en lo que esa crisis gatilló y no hemos recuperado la situación prepandemia”, afirmó.

La diferencia queda reflejada, explicó, en la tasa de ocupación. Actualmente se encuentra en 55,9%, mientras antes de la pandemia alcanzaba el 58,2%.

“Eso quiere decir que todavía nosotros hoy día, en 2026, para poder llegar a esa situación prepandemia nos faltan 390.000 empleados”, advirtió.

El deterioro tampoco afecta de igual manera a todos los trabajadores. Bravo apuntó especialmente a tres grupos donde, a su juicio, se concentra el problema: mujeres, jóvenes y pequeñas empresas.

“Para mí el rostro del mercado laboral, los problemas, son las mujeres, los jóvenes, más de 20% de desocupación, y las pequeñas empresas, las pymes, las microempresas”, explicó.

Las últimas cifras muestran precisamente que la desocupación femenina alcanzó el 10,3%, con un incremento de 0,6 puntos en doce meses. La informalidad, en tanto, llegó al 26,5% y entre las mujeres se elevó hasta el 28,3%.

Bravo, quien presidió la Mesa de Reactivación Laboral, sostuvo que el escenario obliga a revisar medidas que permitan facilitar la contratación y adaptar el mercado del trabajo. Entre ellas mencionó los costos de contratación, la indemnización por años de servicio y la flexibilidad laboral.

“Este es un momento importante para poder hacerlo, porque hay que tener en cuenta la deteriorada situación del empleo”, señaló.

En ese marco, destacó la importancia de avanzar en el proyecto de Sala Cuna, una modificación largamente discutida que actualmente cuenta con un grado importante de consenso. Sin embargo, advirtió que incluso iniciativas con acuerdos políticos requieren tiempo antes de tener efectos sobre la realidad laboral.

También puso el acento en una mayor flexibilidad para implementar la jornada de 40 horas, sin modificar su duración. Bravo mencionó la posibilidad de establecer bandas de semanas de referencia para una mejor adaptación de las jornadas, además de regulaciones específicas para sectores como el turismo.

“Flexibilidad laboral hoy día es muy importante”, sostuvo.

Para el economista, la magnitud del problema requiere además una respuesta política transversal y no una disputa entre Gobierno y oposición.

“En este tema del empleo no debería haber barreras ideológicas. Si es Gobierno, si es oposición”, afirmó.

En ese punto, Bravo cuestionó directamente la manera en que la administración anterior enfrentó la situación laboral. “Realmente fue muy lamentable para mí, muy decepcionante, que el Gobierno anterior soslayara y le bajara el perfil al problema del empleo”, señaló.

Pero también emplazó a la actual administración y al conjunto del sistema político a reaccionar con mayor intensidad.

“Evidentemente no quisiera que esto ocurriera hoy día, pero en ningún sector. Entonces me gustaría ver mucho más activo al Gobierno, a la oposición, a los distintos partidos, generando los consensos políticos básicos para poder movernos”, afirmó.

Para Bravo, después de más de seis años sin recuperar completamente los niveles laborales previos a la pandemia, postergar las respuestas puede profundizar el problema.

“Estamos en una situación, como dije antes, de vulnerabilidad, que lo vamos a lamentar”, advirtió.