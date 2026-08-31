Andrade: Gobierno convirtió su “holgura política” en “descrédito” por reforma de seguridad

El expresidente del Partido Socialista Osvaldo Andrade lanzó una dura crítica a la reforma constitucional de seguridad del Gobierno y apuntó directamente al costo político que, a su juicio, La Moneda se provocó a sí misma: aseguró que el Ejecutivo transformó un escenario favorable en uno de “descrédito político” en apenas un par de semanas.

“Creo que un profundo error está cometiendo el Presidente. Profundo error. Esa reforma no tiene viabilidad tal cual como está planteada”, afirmó el exministro del Trabajo durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, en entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Francisca Castillo.

Andrade, quien actualmente integra la Comisión Asesora Presidencial para la Nueva Arquitectura del Estado, sostuvo que la controversia resulta particularmente llamativa porque surgió en un momento en que, a su juicio, el Ejecutivo contaba con una posición política más cómoda.

“Lo que era un momento de cierta holgura política del Gobierno, el propio Gobierno la transforma en un momento de descrédito político. Esto es bien inusitado”, afirmó.

El exministro incluso recurrió a la ironía para dimensionar la rapidez con que, según su análisis, La Moneda deterioró ese escenario: “Hay que tener mucho talento para lograr esto en un par de semanas”.

“No es fácil pasar de la cúspide a la parte más baja de la quebrada”, agregó.

Frente a la discusión sobre si el Ejecutivo debe retirar la iniciativa, Andrade sostuvo que la lógica política debiera llevar al Gobierno a corregir cuanto antes el rumbo, en vez de profundizar una estrategia que considera equivocada.

“En política, cuando se comete un error, hay que tratar de salir lo antes posible del error, no incrementarlo”, planteó.

En ese sentido, fue más allá y cuestionó la decisión de La Moneda de mantener la reforma pese a las críticas que ha generado. “Ya esto de persistir es obcecación, no es una decisión desde la claridad política”, afirmó.

Para Andrade, el problema no se limita al manejo político de la iniciativa. El exministro también planteó una objeción de fondo respecto de los límites que deben existir al momento de entregar herramientas al Estado para combatir al crimen organizado.

“La democracia tiene límites. La democracia tiene que defenderse, yo no tengo ninguna duda de eso, pero tiene límites, que son la violación de derechos”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, rechazó que el objetivo de fortalecer la seguridad pueda justificar medidas que vulneren las garantías de la ciudadanía.

“No es viable, no es factible que para perseguir el crimen organizado se violen los derechos de los ciudadanos. Eso no es posible”, sentenció.