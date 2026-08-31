El reservado interrogatorio a Álvaro Saieh por su default de Us$ 500 millones.

Presentado por:





¡Buenas y feliz domingo (o lunes si no eres uno de los suscriptores premium)! Se acaba agosto y se nos viene el mes de la Patria! Esta semana el foco de los inversores estará dividido entre un dato clave de la economía y qué hacer para la semana del 18. Tiki tiki tí

Después de las señales mixtas de los últimos meses, esta será una semana bastante decisiva para el relato económico. El viernes la cifras de empleo de julio confirmaron que el mercado laboral mantiene su debilidad y registró una importante caída del empleo asalariado. Los datos sectoriales de este lunes mostraron nuevamente que la actividad no despega: el comercio minorista de julio crece apenas 2,3%, la manufacturas cae 4,9% y la producción minera bajó 7,2%. El Imacec del martes entregará el veredicto final: si Chile confirma el rebote o vuelve a entrar en una zona de crecimiento débil.

En el plano externo tenemos, la resaca de Jackson Hole marca el arranque de septiembre. En la reunión de banqueros centrales y economistas el mensaje fue que hay que prepararse para una Reserva Federal más restrictiva de lo esperado, tasas largas sobre 5% y dudas sobre cómo financiar la gigantesca deuda estadounidense. Y vuelve el riesgo geopolítico. Estados Unidos atacó posiciones iraníes por primera vez en más de un mes.

En esta edición de El Semanal, el hasta ahora desconocido interrogatorio del empresario Álvaro Saieh con el Fiscal Sepúlveda en el caso de default de US$ 500 millones; la CMF finalmente muestra sus cartas y publica plan para modernizar (algunos dicen que es desregular) el mercado financiero: y la arista penal del caso Australis queda en jaque.

Además, fondos generacionales: la reforma previsional entra en una semana clave; Hacienda busca darle más liquidez al mercado de deuda en pesos; y una conversación entre un Premio Nobel y “posiblemente una de las personas que más ha pensado en tasas de interés en el mundo”, según José Luis Daza. Hablo de Paul Krugman y su entrevista al economista chileno Ricardo Caballero,

Si quieren recibir la versión completa y temprano de El Semanal, te quiero invitar a que te suscribas este boletín con un amigo, colega o pariente y así ayudar a que la comunidad de El Semanal siga creciendo.

1

EL INTERROGATORIO A SAIEH

El “no sé y no me acuerdo” de Álvaro Saieh ante la Fiscalía en las querellas por el default de US$ 500 millones.

El 30 de junio finalmente el empresario Álvaro Saieh se enfrentó al fiscal Felipe Sepúlveda. Se presentó con un escrito en sus manos, para que se incorporara como declaración, y en presencia de sus abogados Gonzalo Cisternas, Samuel Donoso y Andrea Rivera Padilla para responder las preguntas. Hasta ahora su interrogatorio ha estado guardado bajo estricta reserva.

La causa penal –iniciada en 2024, tras la querella presentada por los inversionistas minoritarios del bono de CorpGroup Banking (CGB)– busca determinar si existió fraude o desvío de activos previo al default del grupo y su posterior reestructuración judicial.

Saieh parece saber mucho sobre el bono de CGB, pero poco o nada sobre las operaciones que hoy complican a su antiguo conglomerado. Sin decirlo explícitamente, se desliga de responsabilidades y apunta a exejecutivos y exdirectores, entre ellos sus hijos.

Esa es una de las principales conclusiones que deja su declaración ante la Fiscalía, que adquiere nueva relevancia luego de que los querellantes pidieran formalizar al empresario, sus hijos Jorge Andrés y María Catalina Saieh, María Pilar Dañobeitía y Cristóbal Cerda.

Saieh llegó con una explicación detallada del default del bono por US$500 millones emitido por CGB en 2013. Su tesis: no hubo fraude ni vaciamiento, sino una apuesta empresarial que salió mal. Y revela por primera vez su costo personal: US$ 2.000 millones.

“El default del bono no fue producto de un acto simulado, sino el resultado de la discrepancia entre las proyecciones financieras de una fusión bancaria y la realidad posterior”, declaró. Agregó que los accionistas pusieron unos $175 mil millones para mantener el pago de intereses hasta 2020 y aportó un dato personal para reforzar esa tesis: aseguró que él mismo terminó perdiendo más de US$2.000 millones entre su participación en el banco y los recursos aportados para sostener las obligaciones financieras.

La tesis de los querellantes. Sostienen que entre 2015 y 2020 CGB habría utilizado compras y suscripciones de acciones de sociedades relacionadas para sacar liquidez de la compañía y canalizarla hacia otras empresas del conglomerado y sociedades del empresario y su familia, mientras los bonistas quedaban expuestos al deterioro patrimonial del emisor.

La Fiscalía baja al detalle. Apunta a 37 operaciones entre CGB y sociedades relacionadas —principalmente SAGA y CG Financial Chile Dos— por $291.745 millones, unos US$426 millones de la época.

Su tesis es que mediante compras y suscripciones de acciones se sacó liquidez desde CGB hacia otras sociedades del grupo, mientras CGB recibía a cambio activos sobrevalorados. Una pericia de la UC encargada por la Fiscalía sostiene que hubo sobreprecios y la PDI detectó operaciones sin movimientos efectivos de dinero y fondos cuyo destino no pudo ser establecido, según documentos a los que tuvimos acceso.

Consultado directamente por la Fiscalía acerca de esas operaciones, Saieh respondió:

“No tengo conocimiento de estas operaciones”.

La respuesta es particularmente relevante porque se refiere a transacciones que los querellantes consideran el corazón del mecanismo de vaciamiento.

Algo similar ocurre cuando le preguntan por cinco compraventas de CG Financial Chile Dos por más de $115 mil millones. Saieh vuelve a responder que no las conoce.

SAGA, GASA y una respuesta incómoda. Otra secuencia del interrogatorio resulta llamativa. La Fiscalía pregunta a Saieh si los nombres SAGA y GASA —dos sociedades centrales en las operaciones investigadas— corresponden a las iniciales de Saieh Álvaro y Guzmán Ana, su esposa.

“Es efectivo, probablemente fue idea mía denominarlas así”, responde.

Pero inmediatamente después, cuando se le pregunta cuál era la racionalidad económica para que CGB comprara reiteradamente acciones de SAGA, Saieh responde que no lo sabe. Tampoco dice conocer los activos que tenía la sociedad ni detalles de varias de las transacciones investigadas.

El empresario sostiene que durante esos años estaba alejado de la gestión cotidiana del conglomerado por “razones personalísimas” y afirma tajantemente:

“No participé en ninguna decisión de inversión y financiamiento de CGB”.

También señala que desde hacía años su participación personal directa en las sociedades familiares era minoritaria y que buena parte de la propiedad estaba en manos de sus hijos.

Consultado específicamente por varias de esas transacciones, Saieh también fue tajante: “No tengo conocimiento de estas operaciones”.

Otra respuesta abre un flanco. Cuando se le pregunta si el verdadero destino del dinero era pagar obligaciones de CorpGroup Interhold con Itaú Unibanco, Saieh responde: “No lo sé, pero es posible, porque está dentro de las operaciones permitidas según el prospecto”.

Para tener la declaración completa y el análisis, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

2

LIBERAR SANHATTAN: TORNEL Y QUIROZ COMIENZAN A MOSTRAR SUS CARTAS

Catherine Tornel finalmente muestra sus cartas para modernizar el Sanhattan. Después de meses de señales la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) finalmente publicó su hoja de ruta que recoge más de 200 propuestas de la industria, academia y ciudadanía y que revela hacia dónde quiere llevar el regulador al mercado de capitales durante los próximos años.

El diagnóstico de fondo es bastante claro: Chile mantiene instituciones financieras sólidas, pero eso ya no basta para competir por capital en un mercado global, digital y mucho más sofisticado. Es una propuesta ambiciosa y algunos que la leyeron este domingo la ven como una apuesta agresiva y riesgosa para desregular el mercado de capitales.

La letra chica es que esto todavía no es una reforma cerrada. El documento es probablemente la señal más clara hasta ahora de la CMF bajo Tornel: menos burocracia y fricción para desarrollar el mercado, más apertura a innovación y capital extranjero, pero también mayores exigencias de transparencia, valorización y gobierno corporativo. El desafío será comprobar si ambas cosas pueden avanzar al mismo tiempo.

La CMF dice que parte del problema está en la propia regulación. El documento habla explícitamente de reducir “fricciones regulatorias y operativas”, simplificar procesos y hacer que las reglas sean más proporcionales. Entre las medidas que comenzará a impulsar este mismo año están acelerar y transparentar los tiempos de respuesta de la Comisión, publicar sus criterios interpretativos, eliminar títulos físicos, automatizar trámites de emisiones de bonos y abrir una mesa público-privada para avanzar en tokenización de activos.

Pero donde Tornel realmente muestra sus cartas es en las reformas estructurales que la CMF quiere comenzar a estudiar. En el horizonte de uno a dos años aparecen cambios que hasta hace poco parecían difíciles de poner sobre la mesa: flexibilizar las series de acciones para facilitar nuevas aperturas a bolsa; incorporar nuevos mecanismos para sacar accionistas minoritarios de compañías con propiedad altamente concentrada; introducir principios para proteger las decisiones de directorios tomadas de buena fe; y fortalecer la información que reciben los accionistas antes de votar en juntas.

Ahí estará probablemente una de las principales tensiones: minoritarios quedarían con menos defensas y directorios más blindados. La CMF busca hacer más eficiente el gobierno corporativo y acercarlo a estándares internacionales, pero varias de estas propuestas inevitablemente reabren la vieja discusión sobre el equilibrio entre controladores y minoritarios. Facilitar sacar a los minoritarios, flexibilizar estructuras accionarias y revisar los deberes fiduciarios puede hacer más atractivo el mercado para las empresas, pero también exigirá definir con precisión hasta dónde llega el poder de los controladores y qué protección reciben quienes tienen participaciones minoritarias.

El segundo frente sensible es la industria de fondos. La CMF propone revisar integralmente la Ley Única de Fondos y fortalecer la regulación de los activos alternativos, con mayores estándares de valorización, transparencia, gestión de riesgos y gobierno.

También quiere regular a los proveedores de precios que tengan impacto sistémico. Es difícil separar esta agenda del nuevo escrutinio sobre cómo se valorizan activos ilíquidos, conflictos de interés y operaciones con relacionados que han quedado expuestos en distintos casos recientes del mercado financiero.

Hay también una apuesta importante por recuperar profundidad. La Comisión propone modernizar los market makers, mejorar la interconexión bursátil, facilitar el ingreso de inversionistas institucionales extranjeros y abrir los esquemas de garantías estatales a nuevos proveedores de crédito.

Para tener la historia, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

3

CASO AUSTRALIS: EGUIGUREN EN JAQUE

Caso Australis: se le desarma la arista penal al equipo que lidera Alberto Eguiguren. El conflicto privado más caro de la historia está en sus capítulos finales y todo le juega en contra al equipo de Joyvio/Australis. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el pasado viernes el intento de la compañía china de extender la investigación penal contra Isidoro Quiroga y ordenó cerrar la indagatoria. Es un nuevo revés para el poderoso equipo legal de Australis, cuya estrategia coordinan Alberto Eguiguren y Jorge Bofill, y que en los últimos meses ha sufrido golpes importantes en distintos frentes.

El timing incómodo. Hace apenas dos meses, la Corte de Apelaciones anuló el laudo arbitral que había sido la gran victoria de Joyvio: el fallo que obligaba a Quiroga a devolver cerca de US$300 millones de los US$921 millones que los chinos pagaron por Australis en 2019. Joyvio tuvo que volver al CAM y poner en marcha un nuevo arbitraje prácticamente desde cero y que los que siguen el caso y entienden de arbitrajes le ven pocas chances de éxito.

Ahora el problema está en la pata penal. La Fiscalía tiene 10 días para decidir si acusa, pide el sobreseimiento o comunica su decisión de no perseverar. La señal hasta ahora apunta a esto último, lo que sería otro golpe significativo para Eguiguren y su equipo. Hace solo dos semanas la compañía había conseguido postergar el cierre precisamente para intentar que se realizaran nuevas diligencias. El tribunal rechazó ahora extender el plazo.

La reacción del equipo de Australis fue subir el tono contra el Ministerio Público. Bofill acusó al fiscal Juan Pablo Araya de no investigar con el mismo “ímpetu” de la fiscal anterior, Constanza Encina. Dicen que Araya tendrá que explicar por qué no hizo una serie de diligencias.

Hugo Rivera, abogado de Joyvio, insistió en que existen diligencias pendientes y “delitos graves”. La apuesta ahora es conseguir que el tribunal reabra la investigación: la audiencia quedó fijada para el 20 de octubre. En los círculos legales y de Sanhattan que han seguido de cerca el caso le ven pocas chances de que la apuesta tenga éxito.

Desde la defensa de Quiroga dan el caso por cerrado: “En audiencia la Fiscalía expuso que, después de haberse realizado una gran cantidad de diligencias, la investigación se encuentra completamente agotada. La evidencia recabada demuestra que no existió ocultamiento, ni engaño, ni fraude, ni dolo. Misma conclusión a la que llegó el Tribunal Arbitral, incluyendo al árbitro designado por el grupo Joyvio: “el Tribunal estima que los compradores no procedieron a comprar engañados y que contaron con amplia información” (laudo arbitral, párrafo 328).

Para tener la historia, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

Un mensaje de Tenpo

Tenpo ingresa a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras

Tenpo, empresa que en enero de este año obtuvo la licencia bancaria por parte de la CMF, se incorporó a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), marcando un nuevo hito en su camino para entrar en operaciones como banco.

Desde su fundación en 2020, Tenpo —que cuenta con el respaldo del grupo Credicorp— ha destacado por promover la inclusión digital y financiera en Chile a través de productos y servicios con uso intensivo de tecnología.

“Nuestra llegada a la ABIF responde a la evolución natural de nuestro negocio y a la responsabilidad que hoy tenemos frente al sistema financiero. Seguimos siendo, en esencia y espíritu, una empresa de tecnología, pero hemos evolucionado: tras obtener nuestra licencia bancaria, incorporarnos a la ABIF es coherente con esta nueva etapa y nos permitirá enfrentar de mejor manera los desafíos que compartimos con la industria”, explica Fernando Araya, CEO y Co-Founder de Tenpo.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: IMPUESTOS VS. PBI

¿Cuánto Estado es suficiente? A propósito de la discusión sobre la megarreforma y el nivel de carga impositiva de Chile. Este análisis de Latinometrics muestra que Chile recauda el equivalente al 21,3%, justo el promedio de la región pero muy por debajo el promedio de la OCDE y bastante menos que economías como las de Brasil, Argentina y Uruguay.

El informe dice que América Latina ofrece dos extremos. Panamá recauda en impuestos una proporción de su economía equivalente a casi un tercio del promedio de la OCDE y cerca de la mitad del promedio regional. Aun así, financia infraestructura como el metro, saneamiento y transferencias sociales.

El modelo panameño tiene truco. El país funciona como centro financiero y logístico, no grava los ingresos generados en el extranjero y ofrece tasas preferenciales a multinacionales. Además, el Canal de Panamá aportó por sí solo cerca de US$3.000 millones al fisco, ingresos que no requieren cobrar impuestos a sus ciudadanos.

En la otra punta está Brasil. Tiene la mayor carga tributaria de América Latina, aunque todavía está por debajo del promedio de la OCDE. En 2024 recaudó US$572.000 millones, pero US$308.000 millones —equivalentes al 54% de esa cifra— se destinaron al pago de su deuda.

Para tener la historia, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

5

LA SEMANA EN REDES: UN NOBEL Y UN ECONOMISTA CHILENO

Una conversación entre un Premio Nobel y “posiblemente una de las personas que más ha pensado en tasas de interés en el mundo”, según José Luis Daza. Hablo de Paul Krugman y su entrevista al economista chileno Ricardo Caballero, hoy profesor del MIT, para entender por qué las tasas largas en Estados Unidos volvieron a niveles que parecían cosa del pasado.

Se publicó en YouTube y en el newsletter de Krugman. Generó todo tipo de comentarios y análisis dado lo que está pasando en el mercado de bonos soberanos, en particular el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

¿La razón? El mercado de bonos del Tesoro es el mercado financiero más importante del mundo. Influyen en la bolsa, la tasa que paga el Estado de Chile en su deuda, nuestros créditos de consumo e hipotecario. No hay ningún aspecto financiero que no esté influenciado por ellos.

La tesis de Caballero: se acabó la escasez de activos seguros que durante años permitió a Estados Unidos endeudarse casi gratis. Después del Covid hay mucha más deuda pública y corporativa compitiendo por el ahorro global, y volvió el riesgo inflacionario.

La IA también empuja las tasas. El boom está generando enormes inversiones y riqueza financiera antes de que lleguen las ganancias de productividad. Caballero lo llama una “enfermedad holandesa financiera”: el auge tecnológico obliga a tasas altas y golpea al resto de la economía. No ve una crisis de los bonos del Tesoro.

Para leer el intercambio y análisis completo, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Fondos generacionales: la reforma previsional entra en una semana clave. Este martes la Superintendencia de Pensiones publicará la norma definitiva que fijará el régimen de inversión de los nuevos fondos generacionales, una de las piezas centrales de la reforma previsional del gobierno de Gabriel Boric. Los nuevos fondos reemplazarán a los actuales multifondos desde abril de 2027.

La última valla ya se despejó. El lunes pasado, el Consejo Técnico de Inversiones (CTI), presidido por Nicolás Eyzaguirre y con poder de veto sobre la propuesta, visó la norma y evacuó su informe, según El Mercurio.

Entre las definiciones relevantes, la reducción gradual del riesgo de las carteras —el glide path— quedó fijada en 40 años, mientras la exposición a activos alternativos tendrá un rango de entre 5% y 25%. Además, habrá revisiones periódicas del esquema.

La letra chica del nuevo régimen puede tener efectos mucho más allá de las pensiones. Uno de los puntos que genera inquietud en la banca es la reducción del límite de exposición que los fondos de una AFP pueden tener en un mismo banco, desde el actual 6,5% a 4%. Con diez fondos generacionales reemplazando a los cinco multifondos, la industria teme que disminuya la capacidad de las AFP para financiar a los bancos mediante la compra de deuda de largo plazo en UF.

El objetivo de la regulación es diversificar las inversiones y reducir riesgos de concentración, incluyendo límites por banco, grupo empresarial y gestores. Pero la banca sostiene que esa mayor diversificación podría tener como efecto secundario debilitar una de las principales fuentes de financiamiento de largo plazo del sistema financiero chileno.

El efecto hipotecario. Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), advierte que el impacto podría terminar llegando directamente al mercado de la vivienda:

“La implicancia es directa: menos financiamiento en UF a largo plazo, es claramente un deterioro a la posibilidad de aspirar a retomar el crecimiento del crédito hipotecario”.

Para tener esa parte de la historia, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

– Codelco: el precio del cobre salva el semestre, pero la producción sigue siendo el problema. Los números financieros de la minera mejoraron con fuerza en el primer semestre, pero detrás del salto hay una señal menos cómoda: la minera estatal está produciendo menos y a costos más altos. El gran salvavidas fue el precio del cobre. Su promedio saltó desde US$4,62 a US$6,53 la libra.

Los números: el EBITDA llegó a US$4.648 millones, 68% más que hace un año, mientras la utilidad consolidada alcanzó US$669 millones. Antes de impuestos, las ganancias fueron de US$1.970 millones, más de cuatro veces los US$429 millones del primer semestre de 2025. Los aportes al Fisco crecieron 15%, hasta US$933 millones.

La otra cara: la producción propia cayó 11%, a 564 mil toneladas. El golpe más fuerte vino de El Teniente (-27%), todavía afectado por las consecuencias del accidente de 2025, pero también hubo retrocesos importantes en Chuquicamata (-22%) y Ministro Hales (-21%). Incluyendo sus participaciones en El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca, la producción atribuida bajó 10%, a 619 mil toneladas.

Y producir cada tonelada también se hizo más caro. El costo directo C1 aumentó 6,7%, a US$2,32 por libra, mientras el costo neto a cátodo C3 subió casi 10%, hasta US$4,03. Es decir, por ahora el extraordinario precio del cobre está más que compensando el deterioro operacional.

Para la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

– Hacienda busca darle más liquidez al mercado de deuda pública justo cuando el mercado global de bonos soberanos y tasas están en medio de un terremoto que tiene el epicentro en Washington y los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Hacienda quiere modernizar la forma en que se transan los bonos del Fisco. El ministerio abrió a comentarios su propuesta para crear un Programa de Formadores de Mercado, bajo el cual bancos y corredores se comprometerán a mantener precios firmes de compra y venta de determinados bonos soberanos en pesos y UF.

El problema que busca resolver: hoy la liquidez del mercado secundario está concentrada en pocos instrumentos y las transacciones se realizan por distintos canales, lo que dificulta tener precios transparentes y una visión consolidada del mercado. Eso termina afectando no solo la valorización de los bonos del Estado, sino también las referencias que utiliza buena parte de la renta fija local.

Las cifras que se mueven. El mercado de deuda soberana chilena en moneda local mantiene un stock cercano a US$110.000 millones y en lo que va del año las operaciones registradas en Bolsa han promediado alrededor de US$270 millones diarios. En el mercado estiman que la negociación bursátil representa alrededor del 40% de las transacciones.

Por qué importa. Hacienda apuesta a que una mayor liquidez permita al Estado financiarse en mejores condiciones, mejore la formación de precios y haga más atractivo el mercado chileno para inversionistas extranjeros. El modelo acerca a Chile a esquemas utilizados en mercados desarrollados y forma parte de una agenda más amplia para profundizar el mercado de capitales y diversificar su base de inversionistas.

Para tener el resto de la historia, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

– Toesca suma y sigue en su apuesta a liderar la industria de inversión en activos alternativos: toma el control de Suralis. La empresa fundada hace 10 años por exCelfin/BTG Chile profundiza su apuesta por infraestructura y acordó comprar el 68,07% que todavía no controlaba de la exESSAL, la sanitaria que opera en Los Ríos y Los Lagos.

Toesca administra 25 fondos y ha levantado US$2.400 millones. En infraestructura administran US$386 millones. En los últimos 12 meses sumó Frontal Trust (AGF), compró el factoring Primus y estuvo cerca de adquirir Ameris.

El número relevante: una vez cerrada la transacción, Toesca pasará a manejar directa e indirectamente el 93,96% de Suralis. El resto permanece principalmente en manos de Corfo (5,01%) y la Tesorería General de la República (0,86%). No se informó el monto de la operación. No hay información de cuanto pagaron en la transacción.

Para tener el resto de la historia, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

Un mensaje de la UDP

Encuesta ICSOH–UDP sobre la IA en Chile: uso masivo, desconfianza y miedo al reemplazo

La segunda entrega de la encuesta sobre clima social aborda la relación de la sociedad chilena con las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA). El sondeo revela que el 69% de las personas ha usado herramientas de IA en los últimos seis meses para estudiar o aprender algo nuevo, y para resolver dudas sobre salud, síntomas o tratamientos.

En cuanto a las emociones asociadas al avance de la inteligencia artificial, la más mencionada es la curiosidad (59%), seguida por la desconfianza (44%), la vulnerabilidad (35%) y el miedo (24%); mientras que la mayor preocupación de los encuestados es la dependencia de niños y jóvenes y que esto afecte su aprendizaje (40%), que reemplace los puestos de trabajo (40%), y la reducción de la capacidad de pensar por sí mismos (37%).

La medición también aborda otros temas, referidos a contingencia y libertades personales. El aborto en tres causales concita un 69% de acuerdo, la eutanasia un 68% y la educación sexual de género en los colegios un 60%. En cuanto a materia económica, la evaluación de la reforma recientemente aprobada es más escéptica que favorable: un 38% cree que no tendrá un efecto importante sobre el crecimiento, un 32% que lo perjudicará y un 29% que lo favorecerá.

Para conocer la encuesta completa ingrese aquí.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– La semana será clave para tomarle el pulso a la economía. El foco estará puesto en el Imacec de julio, pero antes llegará una batería de datos sectoriales que permitirá anticipar si el rebote de la actividad se está consolidando o si vuelve a perder fuerza. La pregunta cobra más relevancia después del dato de empleo de este viernes: el desempleo subió a 9,5% y la ocupación cayó 0,2% en doce meses.

Lunes 31 de agosto. El INE publica los datos de julio de producción industrial (IPI), actividad del comercio (IAC), ventas de servicios (IVS) y permisos de edificación. Es la primera radiografía detallada del tercer trimestre y dará las primeras pistas sobre qué esperar del Imacec.

Martes 1 de septiembre. A las 8:30 horas llega el dato más importante: el Banco Central publica el Imacec de julio. Será la prueba para saber si la economía mantiene el impulso con que cerró el segundo trimestre o comienza nuevamente a desacelerarse. El Imacec resume la evolución de minería, industria, comercio y servicios y funciona como la principal aproximación mensual al PIB.

Jueves 3 de septiembre. A las 8:30 horas, el Banco Central publica dos encuestas relevantes de cara a su próxima decisión de tasas: la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previa a la RPM de septiembre y la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP). Ambas permitirán medir cómo el mercado y las empresas están leyendo la combinación de crecimiento, inflación y tasas.

8

INVITACIÓN A UN NUEVO DIÁLOGO SOBRE LA TENSIÓN CAPITAL VS. TRABAJO

Se viene un nuevo capítulo de la temporada 2026 de Diálogos de El Mostrador y queremos invitarte. Como las otras conversaciones, esta también se hace presencialmente. La fecha es el martes 8 de septiembre a las 8:30AM, en el salón de PwC ubicado en Av. Andrés Bello 2711, piso 1, Las Condes.

La pregunta que cruza las seis conversaciones de esta temporada es cómo la tecnología, la globalización y, ahora, la inteligencia artificial están reescribiendo una vieja disputa del capitalismo: quién captura el valor, quién asume el riesgo y quién termina pagando el costo social de la transformación. El foco: “La tensión entre capital y trabajo en la era de la IA”.

Para este capítulo hemos invitado a Óscar Landerretche , economista, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), y expresidente de Codelco.

Diálogos de El Mostrador es una apuesta por la conversación como insumo clave para el diseño de buenas políticas públicas y el fortalecimiento del liderazgo en momentos complejos. Esta temporada es posible gracias al apoyo de ENEL, CAP, PwC y CAF .

Por favor, confirme su asistencia en el siguiente correo: dialogos@elmostrador.cl

Presentado por:





Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.