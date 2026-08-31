Actualizan estado del portero de Huachipato, afectado tras incidentes en duelo ante Coquimbo

Una serie de incidentes provocó la suspensión del partido entre Coquimbo Unido y Huachipato, válido por la fecha 21 de la Liga de Primera.

El cuadro pirata caía por 1-0 ante el combinado acerero, luego del gol del uruguayo recién llegado, Sergio Núñez, al 66′. En lo deportivo, fue un partido de pocas emociones, salvo la anotación del delantero yorugua.

Sin embargo, las acciones futbolísticas se empañaron luego de que la barra coquimbana lanzara bombas de ruido hasta la cancha en el minuto 68. Un número indeterminado de estos proyectiles cayó cerca del portero de Huachipato, Christian Bravo, que debió recibir atención médica de urgencia en un centro asistencial.

Ante la gravedad del acto y las mismas heridas del guardameta canterano de Las Higueras, el árbitro Nicolás Gamboa dio por concluido el encuentro al 79′. Durante la semana se sabrá qué depararán los minutos restantes del duelo, pero lo que sí se supo este lunes fue del estado de salud de Bravo.

“Huachipato FC informa que nuestro jugador Christian Bravo se encuentra en buen estado de salud, luego de haber sido sometido a diversos exámenes médicos tras el incidente ocurrido ayer en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso”, comunicaron desde el club.

“El jugador fue dado de alta y de acuerdo con las indicaciones médicas, se encuentra en proceso de reposo. En el transcurso de este día tomará el vuelo de regreso a Concepción, donde continuará con su recuperación y en observación por parte del cuerpo médico del club, a la espera de poder retornar a la brevedad a la actividad”, agregaron.

“Agradecemos a todos las muestras de preocupación, cariño y apoyo recibidas hacia Christian durante las últimas horas”, finalizó el comunicado.