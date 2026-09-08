Universidades de Estados Unidos presentan en Chile sus programas de pregrado y posgrado

Hoy martes 8 de septiembre de 2026, entre las 17:00 y las 20:00 horas, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Santiago, se realizará una nueva edición de la feria de universidades de Estados Unidos, EducationUSA South America Fair Circuit 2026, en el Hotel Ritz-Carlton, en El Alcalde 15, Las Condes. Estudiantes de enseñanza media, universitarios y profesionales podrán interactuar con representantes de diversas instituciones de educación superior de Estados Unidos.

Durante la jornada, los participantes podrán obtener información detallada sobre los procesos de admisión, los programas académicos, los costos y las opciones de ayuda financiera. Una de las características de las universidades participantes es su diversidad, tanto en las áreas de estudio como en la ubicación geográfica: los cuatro puntos cardinales de Estados Unidos estarán representados en la feria. Además, los programas de estudio ofrecidos van desde la Ingeniería Aeroespacial, Negocios y Ciencias hasta al Diseño Gráfico, Artes Escénicas y Ciencias Sociales.

Durante la feria, se efectuarán tres charlas informativas:

IELTS: the world’s most popular English test, opening doors to the USA.

the world’s most popular English test, opening doors to the USA. Consulado de Estados Unidos: Información útil sobre la visa de estudiante.

Información útil sobre la visa de estudiante. Conoce los programas gratuitos de EducationUSA .

. Mesa redonda con estudiantes chilenos y estadounidenses, quienes compartirán sus experiencias en las universidades de EE.UU. y responderán las preguntas de los asistentes.

Lista de universidades participantes:

Bradley University

Brenau University

Columbia University School of Professional Studies

Full Sail University

Lumos Language School

Northeastern University

Rice University

San Ignacio University

Savannah College of Art and Design

Schiller International University

Seattle Colleges

Stetson University

The University of Akron

University of Colorado at Boulder

University of Kentucky

University of Notre Dame

University of Wisconsin – Madison

¿Por qué asistir a la feria 2026?

El evento gratuito se considera una gran oportunidad para conocer, en primera persona, el funcionamiento del sistema de educación superior de Estados Unidos, qué tipo de estudiantes internacionales buscan las universidades, las características y los programas de cada institución, y la ayuda financiera disponible para los postulantes.