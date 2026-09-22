Impulsan colaboración para fortalecer el supercómputo y la inteligencia artificial en Coquimbo

La Universidad de La Serena (USerena) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) sostuvieron una primera reunión de trabajo para explorar una colaboración que permita fortalecer la investigación, la formación de capital humano avanzado y el desarrollo de infraestructura de cómputo de alto rendimiento en la Región de Coquimbo.

El encuentro fue encabezado por la rectora de la institución, Dra. Luperfina Rojas, y contó con la participación de equipos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y de CENIA. Durante la jornada se abordaron posibles acciones conjuntas para poner estas tecnologías al servicio de la comunidad científica, los estudiantes y el sector productivo regional.

El acercamiento forma parte de la estrategia de la universidad para desarrollar capacidades propias en supercómputo e inteligencia artificial aplicada. Además, busca contribuir a la implementación del proyecto del Fondo I+D+i Universitario Territorial (FIUT), en su línea de Supercómputo e Inteligencia Artificial Aplicada, adjudicado por la USerena y ejecutado junto con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y el Gobierno Regional de Coquimbo.

“Como Universidad de La Serena estamos dando pasos concretos para convertirnos en un referente en supercómputo e inteligencia artificial aplicada. Esta alianza con CENIA es estratégica, porque nos permite sumar capacidades, conocimiento y experiencia para desarrollar investigación de frontera, formar capital humano avanzado y avanzar en infraestructura tecnológica de alto rendimiento”, señaló la rectora.

Nuevos núcleos de investigación y capacitación para la región

Entre las líneas de trabajo contempladas está la formación de núcleos de investigación en inteligencia artificial aplicada a la Región de Coquimbo, en el Centro de Investigación de Frontera (FRC) de la USerena. La propuesta apunta a fortalecer la generación de conocimiento y la vinculación con redes científicas nacionales e internacionales.

Asimismo, se proyecta implementar programas de formación de CENIA en inteligencia artificial aplicada, dirigidos tanto a académicos como a integrantes de la comunidad regional.

“Queremos que estas capacidades estén al servicio de nuestro territorio, de nuestros investigadores, estudiantes y también de los desafíos que enfrenta el sector productivo regional. Nuestra apuesta es construir desde la Universidad de La Serena un referente de desarrollo en supercómputo e inteligencia artificial, con impacto científico, tecnológico y social”, destacó la Rectora Rojas.

Intercambio técnico para desarrollar infraestructura de alto rendimiento

Otro eje de la colaboración será el intercambio de experiencia técnica para implementar infraestructura de cómputo de alto rendimiento. En particular, se abordarán arquitecturas de procesamiento gráfico (GPU), diseño tecnológico y modelos de gestión de centros de datos.

Estos conocimientos apoyarán la puesta en marcha del proyecto FIUT y el desarrollo de capacidades para responder a las necesidades de investigación e innovación de la universidad y de la región.

Con estas líneas de trabajo, la USerena busca articular infraestructura, formación y conocimiento avanzado para ampliar el acceso a herramientas de supercómputo e inteligencia artificial y contribuir al desarrollo científico, tecnológico y productivo de Coquimbo.