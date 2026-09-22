Trump amenaza con “aniquilar” a Irán y usar fuerza militar en América Latina para defender intereses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en una dura advertencia contra Irán y varios gobiernos de América Latina. El mandatario amenazó con “aniquilar” a Teherán si no alcanza un acuerdo con Washington y sostuvo que Estados Unidos está dispuesto a utilizar su capacidad militar para impedir que amenazas contra sus intereses se consoliden en el continente.

Trump presentó a Irán como uno de los principales asuntos pendientes de su administración y aseguró que no permitirá que el país desarrolle un arma nuclear. “Eran los matones de Medio Oriente pero ya no (…) nunca permitiré que tengan una bomba nuclear”, afirmó.

El mandatario planteó luego una disyuntiva directa al Gobierno iraní: negociar con Washington o enfrentar una nueva ofensiva. “Haremos un trato con Irán que les permita reconstruir al país y ser tal vez el más grande de Medio Oriente, o los aniquilo”, señaló. También llamó a los países miembros de la ONU a aislar económicamente a Teherán mientras continúen los ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Trump agregó que recientemente promulgó una ley aprobada por el Congreso que, según explicó, amplía las facultades de la Casa Blanca para imponer aranceles contra países que mantengan relaciones comerciales con Rusia o Irán. “De ser necesario, tendré que hacer uso de ellas”, advirtió.

México y la amenaza de usar fuerza militar en América Latina

El tono se trasladó después hacia América Latina. Trump acusó a México de ser “el epicentro de la violencia de los carteles” y exigió al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum recuperar el control territorial frente a las organizaciones criminales.

“Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con un territorio controlado por carteles enemigos”, afirmó. El mandatario sostuvo que México “debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”. La intervención combinó esas críticas con una referencia a la “muy buena relación” que Washington mantiene con el Gobierno mexicano.

Trump amplió después la advertencia al resto del continente. “Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano”, aseguró. Y agregó: “Si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos”.

En otro pasaje dedicado a la región, el mandatario destacó la captura de Nicolás Maduro en Caracas en enero pasado y la incluyó entre lo que presentó como éxitos internacionales de su administración. “Detuvimos a un criminal y desde ese día cientos de presos han sido liberados”, afirmó.

Cuba abandona la Asamblea tras ofensiva de Trump

Cuba también quedó en el centro del discurso. Trump calificó a la isla como un “Estado fallido” y sostuvo que el sistema político cubano terminará cayendo. Tras esas palabras, la delegación cubana presente en el pleno abandonó la sala.

“Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo”, declaró. El mandatario afirmó además que su administración busca “un cambio fundamental en Cuba”, política que atribuyó al trabajo encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump acusó al Gobierno de Miguel Díaz-Canel de estar sometido a una presión estadounidense sin precedentes y de haberse coordinado durante décadas con redes comunistas y organizaciones de izquierda en Estados Unidos. Cerró ese capítulo con otra frase: “El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba”.

Ucrania y nuevas amenazas arancelarias

Trump también sostuvo que la guerra entre Rusia y Ucrania podría terminar antes de lo previsto. “Estamos trabajando muy estrechamente con los líderes de Rusia y Ucrania, y lograremos resolver ese asunto. Creo que ocurrirá más rápido de lo que la gente piensa”, aseguró.

El presidente estadounidense cifró en “25.000 jóvenes, la mayoría soldados” las muertes mensuales que, según sus cálculos, provoca el conflicto entre ambos bandos. Washington participa actualmente como mediador en contactos que exploran una eventual tregua parcial sobre infraestructura energética y nuevos encuentros entre negociadores.

En ese contexto, Trump vinculó nuevamente la presión diplomática con la económica y advirtió que las nuevas atribuciones arancelarias de su administración podrían ser utilizadas contra países que mantengan comercio con Rusia o Irán.