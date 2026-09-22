Guardia resultó baleado tras robo frustrado en centro comercial en Talca: quedó en estado grave

Un guardia de seguridad fue baleado en el Mall Plaza Maule de la ciudad de Talca luego de socorrer a una persona que habría estado por sufrir un asalto.

El hecho ocurrió en la mañana de este martes, cuando un comerciante llegó hasta el recinto para depositar dinero en la sucursal de un banco. Al bajar del auto, habría notado que dos delincuentes lo venían siguiendo, por lo que comenzó a pedir ayuda a los gritos.

En ese escenario, un guardia de seguridad se acercó a ayudarle, pero los antisociales le dispararon directamente. El hombre, de 43 años, fue trasladado de urgencia a un hospital de la capital del Maule y se encuentra, al cierre de esta edición, en estado grave.

Carabineros de Talca se apersonó en el lugar y realizó las primeras diligencias en el lugar de los hechos, como también esperar esclarecer lo ocurrido y dar con la ubicación de él o los responsables.

El coronel Miguel Ochoa, Prefecto de la Prefectura N° 14 de Talca, señaló que uno de los delincuentes “estaba premunido con un arma de fuego. Este hecho fue presenciado por el guardia de seguridad, por lo que se acerca al individuo y lo logra reducir. En ese intertanto, el agresor propina dos impactos balísticos en el cuerpo del guardia y huye del lugar”, agregó el prefecto.