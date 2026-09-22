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Avioneta cae cerca de la Ruta 68 en Curacaví: ocupante resultó ileso PAÍS Cedida

Avioneta cae cerca de la Ruta 68 en Curacaví: ocupante resultó ileso

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La aeronave cayó cerca del aeródromo de Curacaví, a la altura del kilómetro 47 de la Ruta 68. Bomberos acudió a la emergencia y la DGAC informó que investigadores se trasladaron al lugar para determinar las causas del accidente.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Una avioneta tipo LSA modelo Aeroprakt 32 sufrió un accidente pasado el mediodía de este martes en Curacaví. Según antecedentes preliminares, cayó cerca del aeródromo de la comuna, a la altura del kilómetro 47 de la Ruta 68. Su único ocupante resultó ileso y fue asistido por Bomberos. La DGAC envió investigadores de su Departamento de Prevención de Accidentes.
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Un accidente aéreo se registró pasado el mediodía de este martes en la comuna de Curacaví, Región Metropolitana, luego de que una avioneta cayera en las cercanías de la Ruta 68.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 12:40 horas, a la altura del kilómetro 47 de la carretera y cerca del aeródromo de Curacaví.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que la aeronave involucrada corresponde a una LSA modelo Aeroprakt 32 y confirmó que su ocupante resultó ileso.

Tras conocerse la emergencia, personal de Bomberos concurrió hasta el lugar y asistió al ocupante de la avioneta.

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Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente. La DGAC señaló que investigadores de su Departamento de Prevención de Accidentes también se trasladaron hasta el aeródromo de Curacaví para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del hecho.

 

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